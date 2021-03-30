Вирус папилломы: в каких случаях он грозит раком шейки матки

Комментарий специалиста

«Папилломавирусной инфекцией заражаются половым путем. Если мы говорим про ВПЧ высокого риска, то это в подавляющем большинстве секс с проникновением. ВПЧ может встречаться в гортани, в прямой кишке и чаще всего именно через половые контакты. Если мы говорим о ВПЧ низкого риска и папилломах, то тут причиной может быть контакт инфицированного участка партнера с участком кожи слизистой другого. Важно помнить: бытовым путем ВПЧ не передается.

Вирус внедряется в клетки шейки матки и нарушает их цикл деления, встраивается в их ДНК и влияет на обменные процессы внутри этих клеток. Со временем это может привести к раку шейки матки. На сегодняшний день практически 100% рака шейки матки — это случаи, вызванные ВПЧ. Самые агрессивные: это вирус 16 и 18 типа».

По разным данным, вирусом заражены 70-95% людей репродуктивного возраста, что значительно превышает инфицированность населения ВИЧ и вирусом генитального герпеса.

Существует около 100 различных типов вируса. Часть из них безвредна и не вызывает клинических проявлений, некоторые типы приводят к появлению бородавок на коже.

Но в последние годы активно изучаются наиболее опасные серотипы ВПЧ - поражающие мочеполовые органы, передающиеся при половых контактах и способные вызывать рак шейки матки.

Теперь нам достоверно известна причина рака шейки матки. Это уникальный случай в истории мировой онкологии!

В настоящий момент есть все основания полагать, что рак шейки матки у женщин передается половым путем. Онкогенные свойства вируса у мужчин пока не доказаны.

Клинически у представителей сильного пола инфекция может проявляться только доброкачественными новообразованиями.

Так как же распознать вирус папилломы у себя, какие профилактические меры можно принять и что делать в случае, если вы являетесь его носителем?

Диагностика и профилактика

Что такое ВПЧ?

ВПЧ в 100 раз меньше, чем дрожжевая клетка, которую мы все когда-то с любопытством наблюдали на уроках биологии. Состоит вирус всего из 8-10 белков.

Это крохотная и примитивная частица вне клетки человека абсолютно безвредна и не способна размножаться.

Однако, проникая через мельчайшие повреждения на коже и слизистых оболочках, она внедряется в клетки эпителия, где становится практически неуловимой и неуязвимой для иммунной системы и традиционных медикаментов.

Попав в клетку эпителия, вирусные частицы могут долгое время не проявлять активности и не вызывать никаких клинических изменений.

Мало того: доказано, что несмотря на все уловки ВПЧ, иммунная система здорового человека самостоятельно справляется с недугом.

По статистике, у лиц молодого возраста (15-25 лет) самопроизвольное выздоровление часто наступает в течение 8 месяцев - 2 лет.

Но у людей старшего возраста, а также с ослабленным иммунитетом и хроническими воспалительными заболеваниями самопроизвольное очищение организма от вируса (элиминация) происходит гораздо труднее.

Если в течение 1-2 лет не произошло элиминации вируса, то говорят о хроническом носительстве. В этом случае вирусная частица хорошо приживается в клетке хозяина и, почувствовав свою безнаказанность, приступает к активным действиям.

Сначала вирус запускает образование ряда белков, которые нарушают фазы клеточного цикла. В результате начинают делиться даже те клетки эпителия, которые достигли «зрелого возраста» и в норме размножаться уже не должны.

При этом в клетке еще сохраняются некоторые механизмы, сдерживающие деление, не поддающиеся вирусному гнету.