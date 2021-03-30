Вирус папилломы: в каких случаях он грозит раком шейки матки
Комментарий специалиста
«Папилломавирусной инфекцией заражаются половым путем. Если мы говорим про ВПЧ высокого риска, то это в подавляющем большинстве секс с проникновением. ВПЧ может встречаться в гортани, в прямой кишке и чаще всего именно через половые контакты. Если мы говорим о ВПЧ низкого риска и папилломах, то тут причиной может быть контакт инфицированного участка партнера с участком кожи слизистой другого. Важно помнить: бытовым путем ВПЧ не передается.
Вирус внедряется в клетки шейки матки и нарушает их цикл деления, встраивается в их ДНК и влияет на обменные процессы внутри этих клеток. Со временем это может привести к раку шейки матки. На сегодняшний день практически 100% рака шейки матки — это случаи, вызванные ВПЧ. Самые агрессивные: это вирус 16 и 18 типа».
По разным данным, вирусом заражены 70-95% людей репродуктивного возраста, что значительно превышает инфицированность населения ВИЧ и вирусом генитального герпеса.
Существует около 100 различных типов вируса. Часть из них безвредна и не вызывает клинических проявлений, некоторые типы приводят к появлению бородавок на коже.
Но в последние годы активно изучаются наиболее опасные серотипы ВПЧ - поражающие мочеполовые органы, передающиеся при половых контактах и способные вызывать рак шейки матки.
Теперь нам достоверно известна причина рака шейки матки. Это уникальный случай в истории мировой онкологии!
В настоящий момент есть все основания полагать, что рак шейки матки у женщин передается половым путем. Онкогенные свойства вируса у мужчин пока не доказаны.
Клинически у представителей сильного пола инфекция может проявляться только доброкачественными новообразованиями.
Так как же распознать вирус папилломы у себя, какие профилактические меры можно принять и что делать в случае, если вы являетесь его носителем?
Диагностика и профилактика
Что такое ВПЧ?
ВПЧ в 100 раз меньше, чем дрожжевая клетка, которую мы все когда-то с любопытством наблюдали на уроках биологии. Состоит вирус всего из 8-10 белков.
Это крохотная и примитивная частица вне клетки человека абсолютно безвредна и не способна размножаться.
Однако, проникая через мельчайшие повреждения на коже и слизистых оболочках, она внедряется в клетки эпителия, где становится практически неуловимой и неуязвимой для иммунной системы и традиционных медикаментов.
Попав в клетку эпителия, вирусные частицы могут долгое время не проявлять активности и не вызывать никаких клинических изменений.
Мало того: доказано, что несмотря на все уловки ВПЧ, иммунная система здорового человека самостоятельно справляется с недугом.
По статистике, у лиц молодого возраста (15-25 лет) самопроизвольное выздоровление часто наступает в течение 8 месяцев - 2 лет.
Но у людей старшего возраста, а также с ослабленным иммунитетом и хроническими воспалительными заболеваниями самопроизвольное очищение организма от вируса (элиминация) происходит гораздо труднее.
Если в течение 1-2 лет не произошло элиминации вируса, то говорят о хроническом носительстве. В этом случае вирусная частица хорошо приживается в клетке хозяина и, почувствовав свою безнаказанность, приступает к активным действиям.
Сначала вирус запускает образование ряда белков, которые нарушают фазы клеточного цикла. В результате начинают делиться даже те клетки эпителия, которые достигли «зрелого возраста» и в норме размножаться уже не должны.
При этом в клетке еще сохраняются некоторые механизмы, сдерживающие деление, не поддающиеся вирусному гнету.
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Распознаем наличие вируса
Клинически эти процессы проявляются развитием бородавок и кондилом, которые считаются доброкачественными новообразованиями.
Бородавки представляют собой небольшие плотные узелки, нередко отличающиеся по цвету от окружающих тканей, имеющие гладкую или сосочковую поверхность с явлениями ороговения.
Располагаются они чаще на коже рук, ног и лица. Никогда не перерождаются в рак и часто самопроизвольно проходят без последствий.
Кондиломы, в отличие от бородавок, вырастают на половых органах (половых губах, влагалище, шейке матки, вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала или заднего прохода, на стволе и головке полового члена, мошонке) и передаются половым путем.
Представляют собой разрастания слизистой в форме «петушиного гребня» или «цветной капусты». Эти образования редко озлокачествляются, но причиняют значительные неудобства.
Они склонны к прогрессирующему росту, что препятствует акту нормального мочеиспускания и дефекации, мешают половой жизни, легко повреждаются и кровоточат, вызывают раздражение в промежности, способствуют присоединению бактериальной инфекции и др.
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К чему приводит ВПЧ
Ключевым моментом агрессивной активности ВПЧ становится внедрение вирусной ДНК в ДНК клетки хозяина.
После этого вирус целиком и полностью подчиняет деятельность клетки своим нуждам.
Зараженные ВПЧ клетки эпителия начинают очень активно размножаться, ядра этих клеток принимают неправильную форму, меняют цвет, в цитоплазме появляются светлые включения.
Эти изменения получили название койлоцитоз, а сам процесс - дисплазия, что считается предраком.
Быстрое и бесконтрольное деление клеток эпителия под действием онкобелков вируса приводит к накоплению генетических поломок - мутаций - и окончательному перерождению ткани в раковую.
Доказано, что переход дисплазии в рак зависит также от женских половых гормонов, а именно от наличия в опухоли одного из продуктов химического превращения эстрогена.
Это объясняет тот факт, что раковые изменения под действием ВПЧ развиваются только у женщин.
Лечение ВПЧ
Для выявление вируса, определения его типа и, самое главное, раннего обнаружения предраковых процессов женских половых органов существует много доступных и современных методик.
Каждая женщина, живущая половой жизнью, должна проходить плановый гинекологический осмотр раз в 6-12 месяцев со взятием мазков для цитологического обследования.
Для женщин старше 30 лет предложено использовать в качестве дополнительной диагностики метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) или ВПЧ Digene-тест.
Эти методики имеют очень высокую чувствительность, дают достоверные результаты и позволяют определить тип вируса, что имеет очень важное прогностическое значение.
В случае положительных результатов применяют способы более детального обследования.
К ним относится кольпоскопия (осмотр шейки матки под большим увеличением) и биопсия (взятие кусочка измененной ткани для анализа) с дальнейшим гистологическим исследованием материала.
Профилактика
Профилактика заражения ВПЧ имеет огромное значение в плане снижения заболеваемости раком шейки матки.
Для этого необходимо, прежде всего, свести к минимуму факторы риска:
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Раннее начало половой жизни;
Наличие нескольких половых партнеров;
Нерегулярное использование презерватива;
Сексуальные отношения с партнером, страдающим остроконечными кондиломами или имевшим связь с женщиной, болеющей раком шейки матки;
Ранние беременности, роды, аборты (до 18 лет);
Сопутствующие инфекции, передающиеся половым путем;
Очень важно регулярно посещать гинеколога и своевременно лечить инфекции половых органов. Только здоровый организм сможет дать достойный отпор вирусной инфекции.
Кроме этого, регулярные осмотры и сдача анализов являются важнейшими методами вторичной профилактики рака шейки матка.
Лечение предраковых и раковых изменений, выявленных на ранних стадиях, дает очень хороший прогноз для жизни, здоровья и репродуктивной функции.
С 2007 года в нашей стране используется вакцина против ВПЧ под названием «Гардасил».
Эта вакцина эффективна против четырех типов вируса, наиболее часто вызывающих рак шейки матки и влагалища.
Лечение
На время лечения и в течение года после его завершения необходимо пользоваться презервативом.
Также обязательно обследовать и при выявлении инфекции лечить всех партнеров, с которыми пациенты контактировали за последние 6 мес.
Для удаления кондилом и атипически измененного эпителия используют самые различные методы: химический (прижигание ферезолом, солкодермом, трихлоруксусной кислотой), цитотоксический (аппликации подофиллина, подофиллотоксина), физиохирургические (крио-, электро-, лазертерапия, хирургическое иссечение).
В терапии папилломавирусной инфекции обязательно применяют общеукрепляющие и стимулирующие иммунитет препараты: витамины B6, C, E, адаптогены (настойка элеутерококка, китайского лимонника), синтетические иммуномодуляторы (декарис, пентоксил, метилурацил, ликопид), препараты интерферона и стимуляторы его выработки в организме. Эти препараты используют как для местного лечения (введение во влагалище свечей, тампонов с мазью, инъекции в шейку матки), так и для общей терапии.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 500 тыс. случаев рака шейки матки, каждый второй из которых заканчивается смертью пациентки в течение первого года после постановки диагноза.
Если раньше рак шейки матки считался болезнью женщин за 50 и старше, то в последние годы заболеваемость у женщин репродуктивного возраста увеличилась вдвое: рак сильно помолодел.