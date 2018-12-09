6 бесценных советов, которые помогут вам защититься от сезонного старения

Зимние проблемы и их причины

Из-за сезонных гормональных перестроек и короткого светового дня снижается иммунитет и замедляется выработка эндорфинов. Это приводит к общему хроническому стрессу, а он вкупе с недостатком витаминов провоцирует стойкое сокращение капилляров кожи. Таким образом нарушаются обменные процессы и ухудшается кровоснабжение, что сильно отражается на качестве кожных покровов.

Кроме того, зимой утолщается роговой слой эпидермиса, при этом выработка кожного сала замедляется. Из-за этого происходит трансформация типов кожи: жирная кожа приобретает признаки комбинированной, комбинированная становится сухой, а последняя страдает больше всего — она становится еще более обезвоженной, чувствительной, стянутой, начинает шелушиться и вызывать неприятные ощущения.

Пониженное содержание воды в роговом слое приводит к выраженному шелушению и появлению заметных чешуек, из-за которых кожа выглядит грубой и сухой. Макияж в этом случае начинает ложиться неравномерно, еще больше подчеркивая несовершенства.

Как сохранить здоровье и молодость кожи зимой

1. Соблюдайте питьевой режим

Зимой многие начинают употреблять значительно меньше воды. Чувство жажды в холоде значительно снижается. Но поддерживать водный баланс организма необходимо на прежнем уровне.

2. Полноценно питайтесь

Не зря говорят: «Мы то, что мы едим». Здоровье и красота нашей кожи напрямую зависят от рациона. В холодное время года многие отдают предпочтение обильной жирной пище, прием которой часто завершают горячий напиток и десерт с высоким содержанием сахара. Потребление клетчатки и витаминов резко снижается. Зимой необходимо добавлять в свой рацион жирные кислоты омега-3, которые усиливают обменные процессы в коже и способствуют ее защите от внешних факторов. Также омега-3-полинасыщенные жирные кислоты улучшают работу сердца, помогают бороться с зимней депрессией. Они содержатся в рыбе (лососе, тунце, сельде), орехах (миндальных, грецких) и растительных маслах (подсолнечном, оливковом, льняном).

3. Принимайте витамины

Сбалансированные витаминные комплексы помогут компенсировать недостаток свежих фруктов и овощей в рационе.