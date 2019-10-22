Заикание: причины, мифы, методы лечения и практические советы

Истоки заикания

Около 5% всех детей проходят период заикания, который может длиться от полугода до двух лет.

Как правило, это случается в возрасте 3-3,5 лет, в период интенсивного формирования речевых и языковых навыков. 3/4 заикающихся детей перерастают этот недуг и полностью восстанавливают речь уже к 5-6 годам. Однако 1% этих детей так и продолжают заикаться до конца жизни. И если в период становления речи заикается равное количество мальчиков и девочек, то в последствие, среди людей так и не избавившихся от этого логоневроза мальчиков в 3-4 раза больше.

Факторы риска

На то, сможет ли ребенок избавиться от заикания или же оно перерастет в хроническую форму, влияет ряд факторов. Однако по отдельности ни один из этих факторов риска не является достаточным основание для диагностирования хронической проблемы.

Генетическая предрасположенность

Риск того, что ребенок на самом деле заикается, а не испытывает возрастную потерю беглости речи возрастает, если кто-то из членов семьи по-прежнему страдает от этого недуга. Если же близкий родственник перерос заикание еще в детстве, то и у вас скорее всего нет повода для волнений.

Возраст

Дети, у которых запинки в речи появляются в возрасте до 3, 5 лет, чаще всего перерастают заикание. Те же, кто начал заикаться в 5, скорее всего так и продолжат это делать в дальнейшем.

Продолжительность симптомов

У 75-80% всех детей заикание как правило проходит самостоятельно в течение 12-24 месяцев. Однако больше шансов перерасти этот недуг все же у детей, которые заикались меньше 6 месяцев. А после 12 месяцев заикания растет риск перехода его в хроническую форму.

Пол ребенка

Девочки чаще мальчиков перерастают заикание. Это связано с тем, что в раннем детстве существуют врожденные различия между речью и языковыми навыками у мальчика в и девочек.