Стресс, гормоны и другие причины выпадение волос, о которых вам необходимо знать

Причины выпадения волос

Интенсивное выпадение волос или алопеция, может развиться в любом возрасте по многим причинам, от состояния здоровья до неблагоприятного воздействия таких факторов, как экология, стресс, скудное питание, бесконтрольный прием медицинских препаратов и других.

Возможно кого-то это удивит, но интенсивное выпадение волос не происходит в одночасье. Этому процессу практически всегда предшествуют гормональные изменения, стресс, инфекция и ряд других причин. Как правило, потеря волос происходит лишь через 3-6 месяцев после события, явившего триггером выпадения.

Из-за неспособности установить взаимосвязь между выпадением волос и предшествующими событиями мы начинаем бить тревогу. Тогда как для того, чтобы определить причину потери волос, необходимо всего лишь отмотать время на полгода назад.

Сезонное выпадение

Сезонное выпадение волос, как правило, случается осенью и является абсолютно нормальным явлением, конечно, с оговоркой, что женщина не страдает от железодефицитной анемии и гормональных нарушений.

Дело в том, что каждый волос на нашей голове растет по своему “расписанию”. Осенью же, происходит своеобразная “состыковка”, и волосы начинают расти и выпадать одновременно. Это явление очень схоже с процессом линьки у животных. Такое выпадение волос длится около трех месяцев и проходит само собой, не требуя специфического лечения.

Выпадение после стресса

Не многие придают этому значение, однако стресс и эмоциональные перегрузки являются одними из самых распространенных причин выпадения волос. Наши волосы живут по запрограммированному циклу, который включает в себя 3 фазы: роста, покоя и выпадения.

При внезапных сильных стрессах начинают вырабатываться особые гормоны. Их выброс нарушает кровоснабжение и провоцирует замедление роста волос. Большая часть фолликулов входит в фазу покоя. А через несколько месяцев после стрессовых событий все "отдыхающие" фолликулы "отбрасывают" волосы примерно в одно и то же время. Именно тогда мы и наблюдаем их чрезмерное выпадение.