Чем опасен вирус папилломы человека и как себя защитить

ВПЧ, или вирус папилломы человека, является самой распространенной инфекцией на земном шаре. ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки: это из-за него образуются бородавки, папилломы и кондиломы. Вирус чаще всего передается половым путем, помимо этого возможно заражение при плотном телесном контакте, при прохождении новорожденного через родовые пути. С целью профилактики заражения ВПЧ в России зарегистрирована вакцина, защищающая от четырех типов вируса папилломы — 16, 18, 6, и 11.

В чем опасность вируса

Вирус папилломы обитает в крови человека и до определенного времени себя никак не проявляет. Инкубационный период может длиться от нескольких недель до десятков лет. Но стоит только ослабнуть иммунитету, как на коже и/или слизистых появляются разрастания. По степени опасности папилломавирусы делятся на три группы:

папилломавирусы низкого онкогенного риска (HPV 3, 6, 11, 13, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 61, 72, 73); папилломавирусы среднего онкогенного риска (HPV 30, 35, 45, 52, 53, 56, 58); папилломавирусы высокого онкогенного риска (HPV 16, 18, 31, 33, 39, 50, 59, 64, 68, 70).

Скрининговые обследования чаще всего нацелены на выявление онкогенных вирусов типа 16 и 18. Пациенток с ВПЧ высокого онкогенного типа относят к группе риска по злокачественному заболеванию шейки матки.