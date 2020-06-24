Варикозная болезнь: причины возникновения, профилактика и методы лечения

Почему на самом деле это происходит?

Основная причина варикозного расширения вен – это повышение давления в венах, по которым кровь течет в направлении от нижних конечностей и малого таза. происходит это из-за сдавления. При этом стенки вен растягиваются, формируются узлы (отсюда и название: varix – с лат. узел). Существуют две причины варикоза:

опущение внутренних органов;

напряжение мышц и связок тазового дна.

И то, и другое связано с травмой копчика. Представьте ситуацию, когда человек падает на пол на копчик. Тело падает и останавливается, а внутренние органы по инерции еще продолжают движение вниз. Кишечник также совершает движение вниз и сдвигается с правильного положения. Во время падения также смещается крестец, а мышцы тазового дня натягиваются.

Это механизм опущения внутренних органов. Все мы падали, даже если не помним, даже если это было «не сильно». Падение, даже без серьезных последствий в виде переломов, сотрясения и т.п., может вызвать опущение органов.

Сопутствующие факторы

Как уже сказано выше, малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности провоцируют развитие варикоза и усугубляют состояние, вызванное опущением органов. Когда мы долгое время находимся в сидячем положении, кровь скапливается в нижних конечностях под действием силы тяжести. Просвет вен в области сгибания бедер сужается, следовательно, отток крови затрудняется.

Очевидно, что ходьба нам необходима. И при сидячем образе жизни находить время на физическую активность крайне важно. Ходьба обеспечивает венозный дренаж ног. Стенка вены не сокращается сама по себе. И поэтому венам нужна так называемая мышечная помпа, которая поможет им снаружи. Поэтому мы должны обеспечить работу мышцам.