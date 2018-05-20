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В12-дефицитная анемия: причины, симптомы и лечение

До недавнего времени это заболевание считалось бичом пожилых людей. Но все чаще его жертвой становятся молодые. Почему? Основная (но не единственная) причина — мода на веганство и экологизм.
Наталия Толстых,
врач-терапевт, онколог, заведующая поликлиникой Клинической больницы «МЕДСИ» на Пятницком шоссе

Чем опасен дефицит витамина B12

B12 — это водорастворимый витамин, необходимый для формирования клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. В случае его нехватки возникает B12-дефицитная анемия. Эта патология сопровождается отклонениями в процессах кроветворения, способными вызвать патологические изменения в организме. Она проявляется серьезной нехваткой эритроцитов, нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Как правило, болезнь можно заподозрить по изменениям в анализах крови: это состояние характеризуется снижением уровня гемоглобина, увеличением объема эритроцитов из-за того, что витамин В12 поступает в организм в недостаточном количестве и/или быстро расходуется. Если не принять мер и не компенсировать недостаток, то патологический процесс провоцирует поражение костного мозга и захватывает нервные ткани, включая поражение головного мозга до уровня деменции. Если от дефицита В12 страдает кормящая мать, то, естественно, витамина не получит и ребенок — для него последствия могут быть очень выраженными.

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Из-за чего возникает дефицит В12
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