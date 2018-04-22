Самые частые проявления отраженной боли и что с ними делать

На сегодняшний день точно не установлены механизмы возникновения синалгии (ее еще называют иррадиирующая боль). Существует несколько предположений о том, чем она может быть вызвана, и они весьма правдоподобны. Иррадиирующая боль появляется из-за высокой чувствительности нервных волокон определенных областей кожи и внутренних органов. Вот список мест, в которых могут отдаваться болью патологии жизненно важных органов. Сверху вниз:

Голова

Чаще всего, конечно, головная боль имеет серьезные причины. Но может быть спровоцирована приемом холодной пищи, например, мороженого. Такая реакция обусловлена переохлаждением рецепторов на поверхности слизистой глотки, которые являются точками выхода блуждающего нерва.

Нижняя челюсть

Вернее, ее левая половина. Патологии сердца, острые или хронические нарушения кровоснабжения или нарушения ритма сердца могут отзываться болью здесь. Эти особенности связаны с иннервацией сердечной мышцы на уровне 1-4 грудного позвонков. От них интенсивный сигнал отправляется по нервному волокну левой половины тела, и боль начинает отдавать в соседние области.

Правое плечо или ключица

Она может появиться при:

пневмонии с поражением плевры,

остром аппендиците,

приступе острого холецистита,

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, желудка.

Эти проявления также имеют тесную связь с уровнем иннервации корешков спинномозговых нервов и блуждающего нерва.

Кисть левой руки