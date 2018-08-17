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ТЕСТ: Загрузка картинок

Учимся у звезд, как делать классные снимки, которыми приятно хвастаться после отпуска.

Как выглядят фотографии, которые вы привозите с юга? Вы среди арбузных корок. Вы с обгоревшим носом. Вы в образе стойкого оловянного солдатика. Наполните социальные сети красивыми снимками! Для этого достаточно повторить позы, в которых снимаются звезды.

Со спины

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Это базовая поза, с которой стоит начать фотосессию. Вам не придется думать, куда деть руки. Их можно опустить вдоль тела или положить на ближайшую опору — перила, столик, красивого мужчину. Ноги тоже не придется заворачивать узлами: даже если вы поставите их носками внутрь, это не испортит общего впечатления от кадра. Единственная часть тела, которой придется двигать, — это голова. Попробуйте несколько вариантов: бросьте взгляд через плечо, повернитесь в профиль или поднимите лицо к небу. Если же вы не хотите демонстрировать последствия бурного отдыха, то и вовсе отвернитесь от камеры. Тем более, сзади вы будете выглядять стройнее и моложе, чем есть на самом деле.

С опорой на стену

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Найдите красивую стену, обопритесь на нее спиной. Для опоры можете согнуть ногу в колене. Для этого снимка не надевайте короткую юбку и обувь на каблуке, иначе окружающие могут неправильно интерпретировать ваш род занятий. Поэкспериментируйте с ракурсами: фотограф может встать как напротив вас, так и вдоль стены. Важное замечание: не прячьте руки за себя, чтобы не превратиться в человека, лишенного конечностей.

Лежа на пляже

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