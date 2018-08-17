ТЕСТ: Загрузка картинок

Это базовая поза, с которой стоит начать фотосессию. Вам не придется думать, куда деть руки. Их можно опустить вдоль тела или положить на ближайшую опору — перила, столик, красивого мужчину. Ноги тоже не придется заворачивать узлами: даже если вы поставите их носками внутрь, это не испортит общего впечатления от кадра. Единственная часть тела, которой придется двигать, — это голова. Попробуйте несколько вариантов: бросьте взгляд через плечо, повернитесь в профиль или поднимите лицо к небу. Если же вы не хотите демонстрировать последствия бурного отдыха, то и вовсе отвернитесь от камеры. Тем более, сзади вы будете выглядять стройнее и моложе, чем есть на самом деле.

С опорой на стену