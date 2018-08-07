Тест: сможете ли вы отличить мифы о паразитах от правды?

Сегодня в 00:00Тест: сможете ли вы отличить мифы о паразитах от правды?КомментарииС паразитами сталкивался в своей жизни практически каждый человек. Самые распространенные — это острицы, аскариды и лямблии. И если первые два вида чаще всего встречаются у детей, то лямблии или другие более редкие представители порой отравляют жизнь взрослым. Паниковать по этому поводу не нужно, чаще всего достаточно профилактики и своевременного лечения. Пройдите наш тест, чтобы проверить, достаточно ли вы знаете о паразитах, чтобы обезопасить себя от них. Текст: Зинаида КостюковичФото: ShutterstockТегиТесткошкигигиенадетское здоровьезабота о здоровьездоровьетыкваЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...