Тест: сможете ли вы отличить мифы о паразитах от правды?

С паразитами сталкивался в своей жизни практически каждый человек. Самые распространенные — это острицы, аскариды и лямблии. И если первые два вида чаще всего встречаются у детей, то лямблии или другие более редкие представители порой отравляют жизнь взрослым. Паниковать по этому поводу не нужно, чаще всего достаточно профилактики и своевременного лечения. Пройдите наш тест, чтобы проверить, достаточно ли вы знаете о паразитах, чтобы обезопасить себя от них.