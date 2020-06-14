Тепловой удар: чем опасен перегрев летом и как оказать первую помощь пострадавшему

Тепловой шок: в чем главная опасность

Когда нам жарко, мы потеем: организм усиленно отдает воду. Сосуды расширяются, отдавая тепло – объем крови, поступающий к мозгу, уменьшается, давление понижается. Последний фактор чреват потерей сознания. Кажется, что все происходит за считанные минуты: в глазах темнеет, дыхание становится учащенным, слабость, трудно дышать. Какие факторы могут спровоцировать тепловой удар?

безветренная душная погода;

физические нагрузки: например, бег;

прием алкоголя, жирная пища;

отсутствие головного убора, тесная одежда из синтетических тканей.

Следует также помнить, что обезвоживание наступает не только, когда человек находится под палящим солнцем. Это вполне может произойти и в пасмурную погоду при высокой влажности и отсутствии достаточного количества кислорода. Вот почему люди теряют сознание и в помещении (бане, транспорте, горячих цехах). Ошибочно думать, что тепловой шок безобиден и чреват лишь обмороком. Главная опасность в том, что при этом состоянии может подниматься температура. И если она достигнет 40 градусов и выше, возможны необратимые последствия. Также из-за обезвоживания становится густой кровь, что может спровоцировать образование тромбов.