Тепловой удар: чем опасен перегрев летом и как оказать первую помощь пострадавшему
Тепловой шок: в чем главная опасность
Когда нам жарко, мы потеем: организм усиленно отдает воду. Сосуды расширяются, отдавая тепло – объем крови, поступающий к мозгу, уменьшается, давление понижается. Последний фактор чреват потерей сознания. Кажется, что все происходит за считанные минуты: в глазах темнеет, дыхание становится учащенным, слабость, трудно дышать. Какие факторы могут спровоцировать тепловой удар?
- безветренная душная погода;
- физические нагрузки: например, бег;
- прием алкоголя, жирная пища;
- отсутствие головного убора, тесная одежда из синтетических тканей.
Следует также помнить, что обезвоживание наступает не только, когда человек находится под палящим солнцем. Это вполне может произойти и в пасмурную погоду при высокой влажности и отсутствии достаточного количества кислорода. Вот почему люди теряют сознание и в помещении (бане, транспорте, горячих цехах). Ошибочно думать, что тепловой шок безобиден и чреват лишь обмороком. Главная опасность в том, что при этом состоянии может подниматься температура. И если она достигнет 40 градусов и выше, возможны необратимые последствия. Также из-за обезвоживания становится густой кровь, что может спровоцировать образование тромбов.
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О тех, кто в группе риска
Особенно опасно это состояние для грудных детей, у которых еще не зарос родничок. Родители не всегда способны распознать признаки теплового удара у маленьких детей: сначала малыш перевозбужден, а потом вдруг успокоился и затих – будьте внимательны, это может быть сигналом того, что ему стало плохо. Особенно когда ребенок находится в коляске, накрытой куском материи, марли - в безветренную погоду невольно создается эффект бани!
В группе риска также пожилые, дети, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом.
Держите детей в тени во время прогулок в жаркую погоду, не гуляйте под палящим солнцем, обязательно имейте при себе воду и головной убор, не забывайте о солнцезащитных кремах, чтобы избежать ожогов. Откажитесь от пробежки и других физических нагрузок (работ на участке на даче), если чувствуете вялость, слабость.
Фото: Pexels.com
Оказываем помощь правильно
Оказывая первую помощь во время теплового шока, нужно в первую очередь восстановить кровоток пострадавшему. Для этого необходимо:
- приложить что-либо холодное (лед, мороженое, холодную бутылку) к месту, где сосредоточены крупные артерии – шея, подмышки;
- переместить человека в тень, предварительно уложив;
- напоить водой;
- растегнуть одежду, которая может давить на шею, живот;
- незамедлительно вызвать скорую помощь, если вышеперечисленные меры не помогают и человек не приходит в себя.
Не думайте, что полежав в тени и выпив бутылочку воды, вы оклемались и готовы к подвигам. Тепловой удар требует восстановления водно-солевого баланса и отказа от физических нагрузок в течение нескольких дней.
Фото: Pexels.com
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