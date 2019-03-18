Так ли безопасны виниры, отбеливание, украшения для зубов, или Обратная сторона «голливудской улыбки»

Отбеливание

Отбеливание — это не та процедура, которая делает зубы крепче. Когда у вас абсолютно здоровая полость рта, хорошая эмаль, правильно подобрана технология, и работу проводит опытный специалист, то процедура вам не навредит. Но при игнорировании некоторых вещей она может сказаться и негативно.

Основные противопоказания к отбеливанию — это инфекционные процессы в полости рта. Если они активны, то приступать к эстетическим процедурам ни в коем случае нельзя. Ожидаемого результата вы не получите, а вот навредить своим зубам еще больше можете. К примеру, если есть проблемы с твердыми тканями зуба, то отбеливание может повредить внутренние структуры зуба, а это уже намного серьезнее.

Если у вас зубы здоровые, но есть реакция на холодное и горячее, то это косвенно говорит об их повышенной чувствительности. Я бы в таком случае не рекомендовал пациенту отбеливание, поскольку это может только усугубить ситуацию. При врожденных патологиях эмали такая процедура также крайне нежелательна.

Опять же нужно понимать, что качественное отбеливание дешевым не бывает. Одним визитом к стоматологу вы не обойдетесь: чтобы получить желаемый результат, процедуру придется повторить несколько раз. Кроме того, стоимость материалов завышена поставщиками, так как отбеливание не относится к категории обязательных медицинских услуг. Так что отбелить зубы за 3-5 тысяч рублей не получится. Если же клиника предлагает такую услугу за пару тысяч, значит либо используется меньшее количество материалов, либо пропускаются некоторые этапы процедуры.

Существует огромное количество отбеливающих средств, которые можно использовать дома самостоятельно: зубные пасты, пластинки, лаки и т.д. Если вы готовы взять на себя всю ответственность, то можете попробовать и такой вариант. Но в случае каких-либо осложнений вы не получите никаких компенсаций. Поэтому если уж и делать отбеливание, то только у стоматолога, который дает определенные гарантии.