Наш колумнист-гинеколог Наталья Артикова рассказывает об одной из самых распространенных женских жалоб.

Только не надо думать, что сухость влагалища — явление возрастное. Женщины, которые обращаются к гинекологу с этой жалобой, абсолютно разные. Алине 17 лет, два месяца назад у нее произошел первый половой контакт. Анне 22 года, она принимает противозачаточные таблетки. Станиславе — 27, она кормящая мама, ребенку полгода. 33-летняя Ирина работает на химическом комбинате и регулярно принимает средства от аллергии. Светлане — 53, она успешная бизнес-леди, приняла предложение руки и сердца и выходит замуж.

Слизистая влагалища сухая, тонкая и легко ранимая. То состояние, которое мы, гинекологи, называем влагалищной атрофией.

Симптомы:

сухость, жжение, дискомфорт в области половых органов;

недостаточное увлажнение во время секса (даже при достаточном возбуждении);

болевые ощущения при половом контакте;

учащенное мочеиспускание.

Ситуация, когда количество столь необходимой влаги стремится к минимуму, хотя бы раз в жизни, но обязательно возникнет у каждой женщины. Паниковать не надо, но гинекологу показаться стоит. Потому что это как раз та ситуация, когда скрытые причины могут быть опаснее выраженных последствий.

Причины:

Изменение гормонального фона (недостаточный уровень эстрогенов). Чаще всего такое случается в перименопаузе и менопаузе, потому и принято считать, что проблема «возрастная». Однако нередко подобные симптомы развиваются на фоне лактации.

Лекарства Логично, что сухость влагалища развивается при приеме антиэстрогенных препаратов (такие назначают, например, для лечения рака молочной железы). Однако к неприятным ощущениям в половых органах могут приводить также некоторые антидепрессанты, антигистаминные препараты, средства против бронхиальной астмы и даже комбинированные оральные контрацептивы.

Аллергическая реакция — как правило, на латексные презервативы или химические раздражители, содержащиеся в моющих средствах, гигиенических прокладках или тампонах, интимной парфюмерии.

Синдром Шегрена — состояние, при котором иммунная система атакует собственные железы, производящие влагу. Тогда сухость ощущается не только в области гениталий: мало слез, мало слюны, сухо в горле и носу…

Недостаточное возбуждение — это решаемая проблема. И беспокоит не постоянно, а только во время секса. Вагина просто не успевает увлажниться, когда партнер неопытен и делает все быстро, или если между мужчиной и женщиной существуют какие-либо психологические проблемы.