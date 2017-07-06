Знаете, чем прекрасно нынешнее хмурое лето? Вы – особенно те, кто не едет в отпуск – практически полностью застрахованы от ожогов. Статья - для тех, кто едет.

Солнечные ожоги – не единственный побочный эффект хорошей погоды. Те, кто отдыхает на даче или в деревне у дедушки, рискуют получить ожоги от борщевика, те, кто едет к теплым морям – от медуз.

Борщевик

Не смейтесь: борщевик – это происки госдепа и американская диверсия. Серьезно. У нас он до 1940-х годов и не рос вовсе. После войны, когда надо было колхозы восстанавливать, а скотину кормить оказалось нечем, Сталину кто-то доложил, что американские фермеры кормят коров борщевиком: растение сочное, неприхотливое, размножается быстро и выглядит к тому же симпатично. Ну вождь и велел закупить и засеять. Сначала все шло неплохо, а потом колхозники стали замечать, что у коров, которые пасутся в борщевике, пузыри на вымени, надои меньше и жизнь короче… Тем не менее, в коллективном хозяйстве эта сорная трава еще долго использовалась – пока Хрущев из той же Америки кукурузу не привез.

Культивировать борщевик перестали, но он уже сам рос без спросу, где ни попадя. И в народе легенды о его ядовитой природе то возникали, то опровергались. У одних после общения с этим гигантским растением появлялись страшные ожоги, не проходящие по нескольку месяцев, а у других обходиось без последствий. А дело вот, в чем: снаружи борщевик совсем безвреден. Можно трогать стебли, листья и цветы – и ничего вам за это не будет. Ядовит сок стеблей. Но зловредность его заключается не в том, что он разъедает кожу. Сок не едкий – потому вы можете даже не заметить его и не смыть его сразу. Но он беспредельно повышает фотосенсибилизацию – чувствительность к световым лучам. То есть, если вы, засучив рукава, рубили борщевик, сок попал на плечо или предплечье, а вы потом рукава опустили – то, скорее всего, ничего не случится. А вот если рукава были коротки, и капля сока попала под солнечный луч, то…

Ничто не будет вас тревожить дней 5 примерно. А потом на коже появятся темные пятна – как от загара. Еще через пару дней на их месте образуются пузыри с жидкостью внутри (как при ожоге 2 степени). Они тоже не будут болеть, пока не лопнут. А лопнут они обязательно рано или поздно – и вот тут начнется страшное. В хорошем раскладе (если в рану не попадет инфекция), кожа будет дней 5 мокнуть, прикрытая кожей от пузыря, потом начнет подсыхать, потом будет образовываться корка… И все это – довольно белезненный процесс. На заживление уйдет недели три. А вот темное пятно на месте ожога может остаться на пару лет. Поэтому контакта с соком борщевика лучше избегать вовсе. Если вы ведете с ним борьбу, то рубитесь в закрытой одежде и в защитных очках. А после боя непременно вымойтесь целиком.