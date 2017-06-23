Мы составили список опасных предметов гардероба, которые могут вам навредить.

Женская одежда веками существовала для того, чтобы радовать мужской глаз, поэтому была неудобной и нередко травмоопасной. Сейчас вы не рискуете свернуть себе шею из-за высокой прически или запутаться в нескольких слоях юбки. Но это не значит, что в вашем гардеробе не осталось вещей, которые способны испортить вам здоровье. Комбинезон

Вряд ли вы подозревали этот предмет одежды в том, что он особо опасен. Ведь для того чтобы его надеть, нужно буквально несколько секунд. А вот снять его (особенно в туалете) — задача не из простых. Поэтому вы реже пьете и дольше терпите позывы к мочеиспусканию. Это ведет к обезвоживанию и развитию инфекций мочевого пузыря. Неприятные ощущения во время секса, боли в нижней части спины и живота — лишь малый перечень ущерба, который вам нанесет комбинезон, если вы не будете спускать его с себя каждые три часа. Джинсы-скинни

Вы прилагаете немыслимые усилия, чтобы втиснуться в джинсы, а потом — чтобы вылезти из них. Скинни можно назвать орудием инквизиции. И все потому, что они могут вызвать парестетическую мералгию. Если вам кажется, что словосочетание похоже на магическое заклинание, парализующее человека, то вы верно поняли его суть. Так называется неврологическое расстройство, которое развивается при длительном сжатии бедренного нерва. Вам грозит жгучая боль, повышение чувствительности и даже онемение ног. Если вам не жаль свои нервы, то подумайте о венах, которым грозит варикоз. Стринги

Когда между вашим анальным отверстием и входом во влагалище скользит веревочка, то велик риск, что на ней совершают путешествие бактерии и вирусы, которые скоро вызовут вагинальную инфекцию. Поэтому используйте стринги только для особых случаев, когда знаете, что с вас их снимут быстрее, чем вы успеете сделать пару шагов. Корсет

Этот предмет одежды уменьшает вас на два размера, но какой ценой? Он сжимает ваши внутренние органы, чем, во-первых, вредит дыханию. И проблема не в том, что вы недополучаете кислорода, а в том, что вы уязвимы перед простудными заболеваниями. Во-вторых, под удар попадают органы пищеварения. Вы можете страдать от болей в желудке и кислотного рефлюкса. Вы не думали заняться спортом, чтобы выкинуть утягивающее белье? Бюстгальтер

Это великое изобретение, создающее иллюзию груди у тех, кто ею обделен. А те, у кого она в избытке, якобы берегут спину, когда под действием закона всемирного тяготения грудь тянется к Земле. Но ученые считают, что использование бюстгальтера повышает риск развития рака молочной железы. А если вы к тому же имеете привычку спать в нижнем белье, то оно подавляет выработку мелатонина — гормона, который играет решающую роль в нормализации сна. Он же, кстати, ответственен за регуляцию менструального цикла и состояние иммунной системы. Поэтому реже используйте эти мешки для груди, отпустите ее на свободу! Цветное нижнее белье и бикини

Краситель способен вызвать раздражение кожи в интимной области. Если белье еще и сшито из синтетики, то проблема только усугубится. Поскольку чаще всего не пропускающая воздух яркая ткань используется в купальниках, то помножьте угрозу на два. После купания вы вряд ли переодеваете трусики, а влажная теплая среда идеально подходит для размножения грибков и бактерий. Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, — это плохое прилегание. Если белье оставляет следы на коже, значит, оно не подходит вам по размеру и блокирует работу потовых желез, чем способно вызвать раздражение на коже. Экстремально короткие шорты

Если вы собираетесь только стоять или ходить, то шорты плохи тем, что туго сжимают область гениталий, нарушая приток крови к ним. А если вы вдруг захотите посидеть на лавочке, где недавно отдыхал бомж, то страшно представить, чего вы можете нахвататься. Обтягивающий топ

Компрессионный эффект и продутая поясница — малое зло. Куда неприятнее то, что ткань трется о кожу, приводя к появлению микротрещин и провоцируя раздражения. К тому же из-за тесной одежды вы сильнее потеете. Так вы, сами того не подозревая, создаете комфортные условия для вирусных, инфекционных и грибковых бактерий. Если вы замечали подмышками красные бугорки, то это, скорее всего, проявления фолликулита, который развился благодаря вашей одежде. Если вы не готовы выкинуть топы, то хотя бы стирайте их после двух-трех носок. Шпильки