Синдром истощения яичников, или Как узнать, когда вы уже не сможете зачать ребенка

Те самые биологические часы

Овариальный резерв — это запас фолликулов с яйцеклетками в яичнике, которые способны развиваться, обеспечивать овуляцию зрелой яйцеклетки. У каждой женщины он индивидуален.

Чтобы понять, почему с возрастом происходит снижение овариального резерва, нужно разобраться в целом в процессе созревания яйцеклетки.

Каждая женщина на момент рождения имеет определенный запас фолликулов — это особая структура яичника, которая состоит из яйцеклетки, окруженной оболочкой. Обычно их число варьирует в пределах 1 млн. К периоду полового созревания количество фолликулов уменьшается до 500 тыс. Происходит это за счет атрезии — естественного отмирания второстепенных фолликулов. В этом случае яйцеклетка в фолликуле гибнет, а сам фолликул зарастает соединительной тканью.

На протяжении всей жизни яйцеклетки расходуются естественным образом. С момента первой менструации раз в месяц созревает один доминантный фолликул, в нем вызревает одна или две яйцеклетки. Оболочка фолликула разрывается, происходит процесс овуляции — выход яйцеклетки, которая готова к оплодотворению. Таким образом в процессе менструаций расходуется приблизительно 400 яйцеклеток за всю жизнь.

Но также на протяжении всей жизни у женщины продолжается отмирание второстепенных фолликулов. Важно отметить, что после 37,5 лет процесс расходования яйцеклеток ускоряется ровно в два раза (как раз таки из-за атрезии).