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Синдром истощения яичников, или Как узнать, когда вы уже не сможете зачать ребенка

Советский термин «старородящая» уходит в небытие: мамами становятся и после 30, и после 40 и еще позже. Все зависит от того, в каком возрасте у женщины закончится запас фолликулов с яйцеклетками. У каждой этот запас индивидуален и может закончиться в самый неожиданный момент. Как узнать, сколько яйцеклеток у вас осталось, как можно замедлить или ускорить расход — об этом Passion.ru рассказала гинеколог со специализацией на репродуктивных технологиях.
Ирина Лузина,
врач высшей категории, гинеколог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

Те самые биологические часы

Овариальный резерв — это запас фолликулов с яйцеклетками в яичнике, которые способны развиваться, обеспечивать овуляцию зрелой яйцеклетки. У каждой женщины он индивидуален.

Чтобы понять, почему с возрастом происходит снижение овариального резерва, нужно разобраться в целом в процессе созревания яйцеклетки.

Каждая женщина на момент рождения имеет определенный запас фолликулов — это особая структура яичника, которая состоит из яйцеклетки, окруженной оболочкой. Обычно их число варьирует в пределах 1 млн. К периоду полового созревания количество фолликулов уменьшается до 500 тыс. Происходит это за счет атрезии — естественного отмирания второстепенных фолликулов. В этом случае яйцеклетка в фолликуле гибнет, а сам фолликул зарастает соединительной тканью.

На протяжении всей жизни яйцеклетки расходуются естественным образом. С момента первой менструации раз в месяц созревает один доминантный фолликул, в нем вызревает одна или две яйцеклетки. Оболочка фолликула разрывается, происходит процесс овуляции — выход яйцеклетки, которая готова к оплодотворению. Таким образом в процессе менструаций расходуется приблизительно 400 яйцеклеток за всю жизнь.

Но также на протяжении всей жизни у женщины продолжается отмирание второстепенных фолликулов. Важно отметить, что после 37,5 лет процесс расходования яйцеклеток ускоряется ровно в два раза (как раз таки из-за атрезии).

Так что если женщина задумывается о зачатии и рождении ребенка в возрасте 36-37 лет, ей необходимо сдать анализы для определения овариального резерва.

Тем более важно это сделать тем, у кого нет еще детей. Им можно пройти обследования и раньше — в возрасте 35 лет.

Прием противозачаточных средств блокирует овуляцию, соответственно, яйцеклетки в этот период не созревают и не расходуются. Таким способом можно, в том числе, сохранять овариальный резерв за счет сокращения расхода яйцеклеток естественным путем. Однако, атрезию противозачаточные средства не подавляют. Фолликулы с яйцеклетками из-за этого процесса все равно продолжают расходоваться. Поэтому полностью процесс расхода яйцеклеток «заморозить» контрацептивами не получится.

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Факторы риска, которые дополнительно ускоряют расход яйцеклеток
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