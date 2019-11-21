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Сестры-близнецы родили в один день с разницей в 10 часов

Близнецы Лорен Козелички и Лиза Бойс из американского штата Миссури были неразлучны с самого рождения. Они родились с разницей всего в одну минуту и с тех пор все всегда делали вместе. Но сестры и представить не могли, что даже их дети появятся на свет в один день и в одном и том же роддоме.

Лорен и Лиза живут в городе Сент-Луисе всего лишь в 10 минутах езды друг от друга. Невероятно, но факт: даже забеременеть сестрам удалось в одно время, хотя специально они этого не планировали. Лиза родила мальчика, которого назвали Бенжамином. А через 10 часов после рождения двоюродного брата на свет появились дети Лорен - близнецы Вада и Купер. По стечению обстоятельств роды у сестер принимал один и тот же доктор. И даже послеродовые палаты молодых мам оказались на одном этаже, напротив друг друга.
Как рассказали Лорен и Лиза в интервью телешоу Good Morning America, несмотря на того, что они привыкли все делать вместе, женщины и подумать не могли, что родят в один день.

Сестры предполагали, что Лиза родит на 3 недели раньше, так как изначально не знали, что Лорен ждет близнецов, которые обычно появляются на свет немного раньше срока. Молодые мамы ждут не дождутся, когда их детишки подрастут, чтобы всем вместе отмечать общий День рождения.

Фото: Vostock-photo

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