Пластическая хирургия нужна не только для красоты. И уж точно не только для красоты лица. От нее зависит многое, в том числе и оргазм.

Нона Овсепян главный специалист по акушерству и гинекологии медицинской компании «Инвитро»

Пластическая хирургия в интимных зонах применяется для изменения формы наружных половых органов (чаще всего для уменьшения либо увеличения половых губ), восстановления девственной плевы, сужения влагалища. Но для проведения интимной пластики, помимо эстетических показаний, существуют медицинские: врожденные аномалии развития наружных половых органов (атрофии или гипертрофии малых половых губ, нарушении симметричности);

приобретенные «дефекты» нормального строения наружных половых органов (посттравматические изменения, послеродовые разрывы);

пролапс гениталий, при котором наблюдается опущение или выпадение внутренних женских половых органов (влагалища, шейки и тела матки);

атрофические изменения наружных и внутренних половых органов в период менопаузы, приводящие к патологическим изменениям и нарушению функции мочеполового тракта (к недержанию мочи). Медицинская коррекция в этих случаях — это всегда операция, малая или большая. Она проводится с применением наркоза (внутривенного, спинального) либо под местной анестезией с введением в зону операции анестетика. Наиболее востребованы следующие виды операций:

Пластические операции при опущении и выпадении органов Они выполняются лапароскопическим или вагинальным доступами под общим наркозом. Эффективность и долговечность подобных операций зависит от многих факторов: от степени пролапса,

от вашего возраста (чем моложе пациентка, тем дольше сохраняется эффект от операции),

от техники выполнения операции и опыта хирурга. Большую роль также играет послеоперационная реабилитация, поэтому в период восстановления очень важно соблюдать все назначения врача. Пластика половых губ (лабиопластика) Проводится при гипертрофии половых (чаще малых) губ. В наше время такие операции выполняют с помощью аппаратных методик (лазер, радиоволновое лечение), реже с помощью хирургического иссечения (резекции) половых губ. Восстановление девственной плевы (гименопластика)