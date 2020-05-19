Гипнороды: особенности методики и почему она стала так популярна среди звезд

По итогу Топалов, как он рассказывал в интервью Ивану Урганту, первым (не считая врачей) увидел головку сына. А затем укутал родившегося малыша в свою майку. Супруги очень советовали Урганту и его жене попробовать эту методику, если они еще раз решатся на пополнение. Добавим, что Тодоренко не один год занимается йогой, то есть мантры и техника расслабления знакомы ей не понаслышке. Друге знаменитости также отмечают полезность специальных используемых в ходе родов техник, которые помогают рожать спокойно, безопасно и комфортно.

Упражнение «Раскрывающийся бутон»...

Почему женщины выбирают гипнороды? Чтобы избежать боли, конечно, и сделать длительный процесса родов максимально комфортным. На курсах будущих мам учат правильно дышать, погружаться в медитацию, объясняют, каким образом ребенок продвигается по родовым путям и как ему в этом помочь. Под гипнозом в данном случае подразумевается состояние глубокой релаксации, призванное избавить роженицу от напряжения.

Одно из упражнений, например, называется «Раскрывающийся бутон»… «Представьте, как ваше тело нежно раскрывается как бутон розы, лепесток за лепестком...», — услышите вы… Понятие схваток вообще не употребляется, оно заменяется на слово «волны», которые накатывают, а затем отступают… За пять недель подготовки к гипнородам с вас возьмут порядка десяти тысяч рублей.