Гипнороды: особенности методики и почему она стала так популярна среди звезд
Опыт Регины Тодоренко
Под мягким гипнозом рожала в России Регина Тодоренко. Телеведущая подробно рассказывала о процессе. К коучу по гипнородам она обратилась на седьмом месяце беременности. Девушка объяснила, что не хотела использовать эпидуральную анестезию, собираясь пройти «весь этот путь» вместе с малышом. Ее помощником стал муж Влад Топалов. Певец записал в студии мантры с перечислением всех половых органов женщины, которые во время процесса слушала Регина. А перед началом активных схваток супруги еще успели полакомиться спагетти.
По итогу Топалов, как он рассказывал в интервью Ивану Урганту, первым (не считая врачей) увидел головку сына. А затем укутал родившегося малыша в свою майку. Супруги очень советовали Урганту и его жене попробовать эту методику, если они еще раз решатся на пополнение. Добавим, что Тодоренко не один год занимается йогой, то есть мантры и техника расслабления знакомы ей не понаслышке. Друге знаменитости также отмечают полезность специальных используемых в ходе родов техник, которые помогают рожать спокойно, безопасно и комфортно.
Упражнение «Раскрывающийся бутон»...
Почему женщины выбирают гипнороды? Чтобы избежать боли, конечно, и сделать длительный процесса родов максимально комфортным. На курсах будущих мам учат правильно дышать, погружаться в медитацию, объясняют, каким образом ребенок продвигается по родовым путям и как ему в этом помочь. Под гипнозом в данном случае подразумевается состояние глубокой релаксации, призванное избавить роженицу от напряжения.
Одно из упражнений, например, называется «Раскрывающийся бутон»… «Представьте, как ваше тело нежно раскрывается как бутон розы, лепесток за лепестком...», — услышите вы… Понятие схваток вообще не употребляется, оно заменяется на слово «волны», которые накатывают, а затем отступают… За пять недель подготовки к гипнородам с вас возьмут порядка десяти тысяч рублей.
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Оргазм во время родов — так бывает?
Наряду с положительными встречаются и отзывы тех, кому методика не помогла. Например, блогер Оксана Сизова вспоминает следующее: «Вы приходите на занятия, вам рассказывают, что роды — это прелестно, красиво, божественно, незабываемо, вас на этих курсах научат чудесам. Вы будете рожать и получать удовольствие (оргазм). На берегу предупредили — подходит не всем. Это правда.
… Каждую неделю дают слушать аудиозаписи, под которые должен выработаться рефлекс расслабления. Аудиозаписи нужно слушать постоянно — дома, на прогулках, еще одна «выдается» непосредственно для поездки в роддом. Но когда вы в предродовой, вам дела нет до этих записей, ведь больно».
По словам девушки, для себя она сделала однозначный вывод: куда полезней оказалось слушать четкие инструкции акушерки и врача. Благодаря обезболиванию она смогла час поспать после ночи изматывающих схваток, а неоценимую психологическую поддержку оказала присутствовавшая на родах мама.
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«Гипнороды — это достаточно модное направление в акушерстве, подразумевающее роды в состоянии, приближенном к трансу. Но все новое — это хорошо забытое старое. В Советском Союзе практиковалась психопрофилактическая подготовка женщин к родам. В предродовых стояли аппараты, которые мы накладывали на голову женщине, чтобы упорядочить ее мозговой ритм.
У женщины, особенно первородящей, существует страх родов. То есть боль как следствие перевозбуждения коры головного мозга. Поэтому женщин обучают правильно дышать в период раскрытия шейки матки и погружаться в своего рода транс. Варианты гипнородов практиковались еще в советские времена.
Официально протоколов по этим родам сейчас не существует. Поэтому немногие родильные дома готовы вести подобные роды. Есть коучи, которые обучают подобным методикам. Те, кто занимался йогой, имеет навыки вхождения в медитацию, кто гипночувствителен — для тех эта методика может быть полезна и хороша. Заниматься нужно начинать заблаговременно. Если вы начнете заниматься за неделю, за две до родов, никакого эффекта не будет, что бы вам ни обещали.
Я как акушер отношусь к этой методике положительно. Если это помогает женщине уйти от болевых ощущений, то это прекрасно. Но очень важно, повторюсь, заблаговременно начинать подготовку к гипнородам — перестроить отношение к боли, научиться входить в медитацию, правильно себя вести во время схваток».
Фото: Instagram, Pexels.com
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