Ротавирус: симптомы и средства лечения инфекции, перед которой богатые и бедные равны

Стереотипы о ротавирусе

По статистике, дети действительно чаще подвержены ротавирусной инфекции. До трех лет успевают переболеть практически сто процентов малышей. В самой тяжелой форме переносится в возрасте от шести месяцев до двух лет.

Никакого отношения ко рту название не имеет. Под микроскопом вирус похож на колесо, которое на латинском звучит как rota. Ежегодно ротавирусной инфекцией на планете заболевают 125 миллионов детей, из них два миллиона госпитализируют, полмиллиона — умирают. Такую статистику приводит любимый доктор всех молодых мам Комаровский. Летальный исход (подобная статистика характерна для развивающихся стран) — самое страшное, что может произойти. Возможны и другие последствия:

обезвоживание при диарее может обернуться поражением нервной системы (развитию судорог);

дефицит жидкости в организме нарушает работу легких — возникает риск пневмонии.

Поэтому главное — не допустить обезвоживания. В домашней аптечке семьи, где есть маленький ребенок, в обязательном порядке должно быть средство для пероральной регидратации, то есть восполнения потерь жидкости. Простейший вариант можно приготовить дома самостоятельно, понадобится:

поваренная соль — 3 г; сахар — 18 г; литр воды.

Еще одна деталь: уровень гигиены не влияет на распространения ротавирусной инфекции. То есть вирусу одинаково подвержены дети, воспитывающиеся в идеальных условиях, и те, кто растет в условиях антисанитарии. Социальный статус, достаток в данном случае значения не имеют.