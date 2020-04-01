Ротавирус: симптомы и средства лечения инфекции, перед которой богатые и бедные равны
Стереотипы о ротавирусе
По статистике, дети действительно чаще подвержены ротавирусной инфекции. До трех лет успевают переболеть практически сто процентов малышей. В самой тяжелой форме переносится в возрасте от шести месяцев до двух лет.
Никакого отношения ко рту название не имеет. Под микроскопом вирус похож на колесо, которое на латинском звучит как rota. Ежегодно ротавирусной инфекцией на планете заболевают 125 миллионов детей, из них два миллиона госпитализируют, полмиллиона — умирают. Такую статистику приводит любимый доктор всех молодых мам Комаровский. Летальный исход (подобная статистика характерна для развивающихся стран) — самое страшное, что может произойти. Возможны и другие последствия:
обезвоживание при диарее может обернуться поражением нервной системы (развитию судорог);
дефицит жидкости в организме нарушает работу легких — возникает риск пневмонии.
Поэтому главное — не допустить обезвоживания. В домашней аптечке семьи, где есть маленький ребенок, в обязательном порядке должно быть средство для пероральной регидратации, то есть восполнения потерь жидкости. Простейший вариант можно приготовить дома самостоятельно, понадобится:
поваренная соль — 3 г; сахар — 18 г; литр воды.
Еще одна деталь: уровень гигиены не влияет на распространения ротавирусной инфекции. То есть вирусу одинаково подвержены дети, воспитывающиеся в идеальных условиях, и те, кто растет в условиях антисанитарии. Социальный статус, достаток в данном случае значения не имеют.
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Что нельзя делать?
Итак, повторим, что главная цель в борьбе с ротавирусом — предотвратить интоксикацию и обезвоживание организма. Чтобы нормализовать стул ребенка, используются энтеросорбенты (Полифепан, Смекта, Энтеросгель и пр.). Данные препараты следует давать ребенку на протяжении трех дней. Если диарея не проходит, нужно немедленно обратиться к врачу. Специалисты сходятся во мнении, что по внешним признакам определить ротавирус очень сложно. Особенно родителям, которые не являются медиками. А вот в лабораторных условиях (по анализам кала) это делается легко.
Следует помнить, что:
ротавирус «выходит» из организма вместе с калом. Поэтому смысл не в том, чтобы избавить ребенка от поноса, а в том, чтобы облегчить его состояние.
Антибиотики бессильны перед вирусом, соответственно, нет смысла их использовать. Более того, они могут привести к развитию дисбактериоза.
Диета при ротавирусе у детей
В период, когда организм борется с вирусом, нужно исключить из меню:
молочные продукты;
быстрые углеводы (выпечку, шоколад, соки);
жирное мясо и крепкие бульоны;
жареные блюда.
Кормить в этот период стоит кашами (рисовой, овсяной), нежирными овощными супами, сухарями. Впрочем, вряд ли у ребенка в этот период будет аппетит, констатируют врачи.
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Взрослым не легче
Как мы упоминали, ротавирусу подвержены и взрослые. Более того, вирус очень заразен (передается через грязные руки), а значит, если заболел один член семьи, вероятней всего заразятся и все остальные. Признаки инфекции все те же: диарея до 10 раз в день, рвота, слабость. усиленная жажда.
Методы лечения не отличаются: прием энтеросорбентов (Смекта, Энтеросгель), которые помогут вывести токсины из кишечника, лечебная диета. Первые два дня отравившийся вряд ли будет хотеть есть, но как только организм начнет восстанавливаться, важно не перегрузить его. Поэтому на несколько недель стоит забыть о:
молочных продуктах;
жирном мясе;
копченостях;
сдобном тесте, сладостях.
Врачи рекомендуют употреблять рис без соли и масла, сухари, куриный бульон, ягодный кисель.
А можно ли избежать ротавирусной инфекции? Увы, от нее никто не застрахован, особенно когда вы меняете привычную среду (например, при переезде в другой город или в путешествии). Стоит соблюдать нехитрые, но всегда полезные правила:
мыть руки после посещения туалета и перед приемом пищи (увы, не все это делают, хотя пандемия однозначно заставила вспомнить о личной гигиене!);
мыть овощи и фрукты перед употреблением;
не пить сырую воду из сомнительных источников, помня, что не всякая вода из-под крана безопасна. Сомневаетесь в качестве? Купите бутилированную.
Фото: Pexels.com
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