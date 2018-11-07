Растяжки, снижение тонуса и не только: как вернуть коже упругость после родов

Растяжки
Растяжки – это внутрикожные разрывы коллагенового каркаса, которые проявляются на коже в местах ее наибольшего растяжение в виде полос. На этот эстетический недостаток кожи нельзя не обратить внимания. С момента появления до момента созревания растяжки проходят несколько этапов трансформации: в течение первого полугодия после появления они могут быть красными, затем приобретают сине-фиолетовый оттенок и уже потом становятся белыми. Чаще всего растяжки возникают на фоне резкого изменения массы тела или гормонального статуса, например, во время пубертатного периода, беременности, при ожирении, а также при наборе мышечной массы у спортсменов, занимающихся бодибилдингом. Еще одна причина появления растяжек – прием стероидных гормонов. Растяжки могут также спровоцировать некоторые виды заболеваний (синдром Иценко-Кушинга, болезнь Макфана).
Профилактика
К сожалению, от появления растяжек во время беременности никто не застрахован. Однако уменьшить их проявление помогут такие профилактические меры, как контрастный душ и массаж жесткой мочалкой с питательным кремом или специальным средством от растяжек. При этом цена крема значения не имеет – для достижения необходимого эффекта подойдут любые варианты. Профилактика растяжек – задача непростая, требующая терпения и внимания. Процедуры, которые позволят минимизировать растяжки после родов или избежать их появления, нужно проводить регулярно – по 30 минут в день. Если растяжки у вас уже есть, то вам поможет только комплексная терапия.
Методики лечения
По сути, растяжка – это рубец, разрыв кожи. Поэтому наибольшего результата в их лечении можно добиться на первоначальном этапе: в первые полгода, когда они только появились, и их цвет красный или синий. Оптимальное лечение – это применение методик, активно стимулирующих синтез коллагена: облучение аблятивными лазерами (СО2, эрбиевый лазер), пилинги трихлоруксусной кислотой (ТСА-пилинги) и др. Данные процедуры вызывают контролируемое повреждение кожи, что, в свою очередь, помогает синтезировать дополнительный коллаген. При лечении часто происходит чередование разного вида процедур, а между ними в целях более активного воздействия на кожу пациентке назначается мезотерапия: в область растяжки вводятся препараты с гиалуроновой кислотой, различные витамины, коктейли, коллаген. Мезотерапия помогает уменьшить визуальное проявление этого дефекта кожи.
Можно ли полностью избавиться от растяжек?
Этот вопрос волнует практически всех представительниц прекрасного пола, которые в той или иной степени знакомы с данным явлением. К сожалению, на сегодняшний день сделать этого пока невозможно: способа, который бы вернул коже ее прежний вид (тот, который был до появления растяжек) пока не придумали. Однако современная эстетическая медицина помогает значительно улучшить состояние кожи и сделать растяжки визуально менее заметными. Для этой цели отлично подходят методики, направленные на улучшение микроциркуляции крови и тонуса кожи в области передней стенки живота: ручной и аппаратный массаж, LPG, вакуумный массаж, радиочастотный лифтинг, обертывания и весь комплекс спа-процедур. Что касается хирургического лечения, то здесь все не так просто. Дело в том, что структуру кожи хирургическим путем изменить невозможно: растяжка никуда не денется. При абдоминопластике растяжка может стать менее незаметной за счет растяжения кожи, но останется на своем месте. Поэтому преимущество в лечении растяжек по-прежнему остается за нехирургическими методами.