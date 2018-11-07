Растяжки, снижение тонуса и не только: как вернуть коже упругость после родов

Методики лечения

По сути, растяжка – это рубец, разрыв кожи. Поэтому наибольшего результата в их лечении можно добиться на первоначальном этапе: в первые полгода, когда они только появились, и их цвет красный или синий. Оптимальное лечение – это применение методик, активно стимулирующих синтез коллагена: облучение аблятивными лазерами (СО2, эрбиевый лазер), пилинги трихлоруксусной кислотой (ТСА-пилинги) и др. Данные процедуры вызывают контролируемое повреждение кожи, что, в свою очередь, помогает синтезировать дополнительный коллаген. При лечении часто происходит чередование разного вида процедур, а между ними в целях более активного воздействия на кожу пациентке назначается мезотерапия: в область растяжки вводятся препараты с гиалуроновой кислотой, различные витамины, коктейли, коллаген. Мезотерапия помогает уменьшить визуальное проявление этого дефекта кожи.

Можно ли полностью избавиться от растяжек?

Этот вопрос волнует практически всех представительниц прекрасного пола, которые в той или иной степени знакомы с данным явлением. К сожалению, на сегодняшний день сделать этого пока невозможно: способа, который бы вернул коже ее прежний вид (тот, который был до появления растяжек) пока не придумали. Однако современная эстетическая медицина помогает значительно улучшить состояние кожи и сделать растяжки визуально менее заметными. Для этой цели отлично подходят методики, направленные на улучшение микроциркуляции крови и тонуса кожи в области передней стенки живота: ручной и аппаратный массаж, LPG, вакуумный массаж, радиочастотный лифтинг, обертывания и весь комплекс спа-процедур. Что касается хирургического лечения, то здесь все не так просто. Дело в том, что структуру кожи хирургическим путем изменить невозможно: растяжка никуда не денется. При абдоминопластике растяжка может стать менее незаметной за счет растяжения кожи, но останется на своем месте. Поэтому преимущество в лечении растяжек по-прежнему остается за нехирургическими методами.