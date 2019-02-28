Рассеянный склероз у молодых: причины возникновения и способы лечения

Факторы риска

Число больных аутоиммунными заболеваниями увеличивается с каждым годом, так как люди все меньше контактируют с природой, а иммунная система получает все меньше нагрузки извне. Единой причины заболевания рассеянным склерозом не выявлено, однако существует целый ряд факторов, которые могут повысить его вероятность. К таким факторам относится: проживание в северных широтах (в России, Канаде и скандинавских странах — самый высокий уровень заболеваемости в мире), дефицит витамина D, принадлежность к европеоидной расе и генетическая предрасположенность.

К сожалению, на данный момент маркеров, четко ассоциированных именно с рассеянным склерозом, пока не обнаружено, есть только маркеры общей склонности к аутоиммунным заболеваниям. Нередко у пациентов с рассеянным склерозом есть и другие подобные недуги, например, бронхиальная астма и аутоиммунные заболевания щитовидной железы.

Тревожные сигналы

Чаще всего первые признаки рассеянного склероза проявляются у людей в возрасте от 20 до 30 лет. Он также может быть впервые диагностирован у людей старшего возраста и детей, но это случается значительно реже. Больной может испытывать слабость в руках и/или ногах, хуже видеть, может быть нарушена координация.

Основная угроза заболевания в том, что без лечения рассеянный склероз будет прогрессировать и сильно мешать в повседневной жизни: может нарушиться координация движений, походка стать шаткой и неустойчивой, появляются сложности при совершении тонких движений, таких как письмо от руки, макияж или маникюр, рукоделие, снижается четкость зрения и фокусировка на предметах на один или оба глаза, становится сложнее следить за движениями. В дальнейшем эти нарушения могут стать настолько выраженными, что человек не сможет обходиться без посторонней помощи.

При подозрении на рассеянный склероз, важно как можно раньше обратиться к доктору, потому что чем раньше будет диагностировано заболевание и подобрано специфическое лечение, тем менее выражены будут симптомы.