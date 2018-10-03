Рак груди: насколько увеличивают риск поздние роды

По данным ВОЗ, на рак молочной железы приходится 16% всех онкологических заболеваний, это самый распространенный вид онкологии среди женщин.
Поздние роды и чайлд-фри
В 70-х годах случаи выявления рака молочной железы резко увеличились. Доктора объясняют это ухудшением экологии и возможностью выявления рака на более ранних стадиях. К этому времени сильно был изменен и стиль жизни населения развитых стран: в семьях стало меньше детей и сократились сроки грудного кормления. Все чаще планирование детей стало сопровождаться медикаментозной поддержкой с использованием гормонов. Не удивительно, что такая стимуляция в комплексе с наследственностью может привести к образованию злокачественной опухоли в молочной железе, рассуждает врач-маммолог Алла Карташева.
«Во вторую фазу цикла ткань молочной железы женщины получает гормональную стимуляцию, направленную на пролиферацию (размножение) клеток. Биологический смысл этой стимуляции – подготовка большого количества клеток для выработки молока. Функционирование клеток молочной железы по «основной специальности» защищает их от перерождения в опухолевые. Чем дольше ткань молочной железы получает импульсы к пролиферации клеток, не имея возможности вырабатывать молоко, тем больше риск развития из этих клеток опухолей, доброкачественных и злокачественных».
Согласно исследованиям, если брать за идеальную ситуацию женщину без отягощенной наследственности, которая родила в 20 лет или раньше, то при родах в 20-24 года риск развития РМЖ увеличивается в 1,2 раза, при родах в 25-29 или вообще отсутствии родов — в 1,5 раз, а при беременности после 30 лет — в 1,9 раз.
Ранние роды — не панацея
Однако для женщин, у которых несколько ближайших родственниц болели раком молочной железы, опасность несут не поздние, а ранние роды, обращает внимание Сергей Портной. В этой группе женщин ранние роды стимулируют раннее заболевание раком молочной железы. Так, если у женщины есть 2 или более родственниц с выявленным РМЖ, то при родах до 20 лет риск развития РМЖ в 6,8 раз выше, чем у женщин без отягощенной наследственности. Однако если такой женщине отложить роды до 30 лет и позже, то эта цифра уменьшается — риск уменьшается с 6,8 раз до 4,2 раз, приводит данные исследований Сергей Портной.
«Имея 27 летний опыт маммологической практики, могу с уверенностью сказать, что лактация и грудное вскармливание, как и деторождение, не являются панацеей. Мы нередко в качестве пациенток видим и многодетных матерей и женщин, кормивших детей грудью».
Откладывание беременности: как обезопасить себя от РМЖ
— Раз в год (а лучше раз в полгода) всем женщинам от 18 до 35-40 лет необходимо делать УЗИ молочных желез. — После 40 лет необходимо выполнять маммографию в дополнение к УЗИ исследованию ( не реже 1 раза в 1.5-2 года ). — Кроме того раз в год нужно посещать гинеколога и маммолога — это должно стать привычным ежегодным медосмотром для любой здоровой женщины, которую ничего не беспокоит. А при любых жалобах обращаться к врачу нужно тем более.
Самое опасное для молочной железы — резкий гормональный сбой с выбросом половых гормонов или гормонов стресса, отмечает Алла Карташева: «Аборт также входит в разряд этих факторов. В связи с этим, совместно с гинекологом-эндокринологом и маммологом необходимо выбрать оптимальный способ контрацепции, с наименьшей степенью риска для женщины, вплоть до перевязки или пересечения маточных труб, если женщина совсем не планирует детей».