Рак груди: насколько увеличивают риск поздние роды

Откладывание беременности: как обезопасить себя от РМЖ

— Раз в год (а лучше раз в полгода) всем женщинам от 18 до 35-40 лет необходимо делать УЗИ молочных желез. — После 40 лет необходимо выполнять маммографию в дополнение к УЗИ исследованию ( не реже 1 раза в 1.5-2 года ). — Кроме того раз в год нужно посещать гинеколога и маммолога — это должно стать привычным ежегодным медосмотром для любой здоровой женщины, которую ничего не беспокоит. А при любых жалобах обращаться к врачу нужно тем более.

Самое опасное для молочной железы — резкий гормональный сбой с выбросом половых гормонов или гормонов стресса, отмечает Алла Карташева: «Аборт также входит в разряд этих факторов. В связи с этим, совместно с гинекологом-эндокринологом и маммологом необходимо выбрать оптимальный способ контрацепции, с наименьшей степенью риска для женщины, вплоть до перевязки или пересечения маточных труб, если женщина совсем не планирует детей».