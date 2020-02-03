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Рабочий стол, клавиатура, кулер для воды и другие места в офисе, где микробов больше, чем в туалете

Вы удивитесь, но на рабочем столе в офисе в 400 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Представляют ли микроорганизмы опасность для сотрудников и как себя обезопасить?

Раздолье для микробов

Из давнего рекламного ролика все привыкли думать, что больше всего бактерий поджидает нас под ободком унитаза. А вот ученые давно развеяли этот миф: на кухне вредных микроорганизмов гораздо больше. Если говорить о доме, то лидирует раковина, кухонные доски и губки для мытья посуды. К слову, есть они и во многих офисах.

Если говорить об общественных местах, то обратите внимание на транспортерную ленту в магазине, по которой наши продукты движутся в руки кассиру. Количество гряз и микробов буквально зашкаливает. А ведь далеко не все моют баночки и упаковки с продуктами прежде, чем убрать их в холодильник.

Фото: vostock-photo

А вы моете руки на работе?

Но вернемся к офису, куда многие из нас спешат ежедневно. Согласно исследованиям, больше всего микробов сосредоточено на дверных ручках. Представьте сколько людей в крупной компании касаются их в течение дня. Тоже самое касается кнопок лифта.

Следом идут ручки микроволновок, в которых сотрудники разогревают обеды. Микробы поджидают вас в раковине, на губках для мытья посуды, на панелях и ручках торговых автоматов, у кулера. А также на клавиатуре (часто вы протираете свою?), компьютерных мышках, электронных пропусках. Туалет по количеству микробов лишь замыкает перечень. И больше всего их не на ободке, а на кнопке слива и опять же дверных ручках.

Почему же вирусов так много именно в офисе? Во-первых, в силу скопления большого количества людей, во-вторых, далеко не все моют руки. Есть статистика: 80% пренебрегают этим действием. Даже после посещения туалета. Это доказывают анонимные опросы и собственные наблюдения.

Фото: Instagram

Опасны ли микробы в офисе?

Назовем офисных вредителей поименно - это стафилококки, стрептококки и бациллы. Организм здорового человека вполне может бороться с вредоносными организмами. Но вот если иммунитет дал сбой, особенно это касается осенне-зимнего периода, то столкновение с офисными микробами вполне может поспособствовать возникновению ОРВИ.

Чтобы себя обезопасить, необходимо:

  • использовать антибактериальными салфетками или гелем;
  • чаще мыть руки;
  • проветривать офисное помещение, выходить в перерыве на улицу подышать свежим воздухом;
  • мыть за собой офисную посуду (не складировать грязную в ящичке тумбочки);
  • не приходить на работу, чувствуя недомогание. Только усилите эффект.

Фото: vostock-photo

Не только бактерии

Доктора предупреждают о другом. Не только вредные микроорганизмы могут поджидать вас в офисе. Существует также статистика заболеваний, которые чаще всего приобретают сотрудники опенспейсов. Зачастую работники жалуются на проблемы с пищеварением (нездоровые перекусы, пропуски обедов), проблемы с осанкой, варикозное расширение вен.

Что советуют нам врачи? Заботиться о здоровом питании (приносить обеды с собой, если поблизости нет вариантов сбалансированных обедов, перекусов), обязательно выходить на улицу, позаботиться об увлажнении офиса и удобной, если нужно, сменной обуви на месте работы.

Фото: vostock-photo, Instagram

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