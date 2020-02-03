Рабочий стол, клавиатура, кулер для воды и другие места в офисе, где микробов больше, чем в туалете

А вы моете руки на работе?

Но вернемся к офису, куда многие из нас спешат ежедневно. Согласно исследованиям, больше всего микробов сосредоточено на дверных ручках. Представьте сколько людей в крупной компании касаются их в течение дня. Тоже самое касается кнопок лифта.

Следом идут ручки микроволновок, в которых сотрудники разогревают обеды. Микробы поджидают вас в раковине, на губках для мытья посуды, на панелях и ручках торговых автоматов, у кулера. А также на клавиатуре (часто вы протираете свою?), компьютерных мышках, электронных пропусках. Туалет по количеству микробов лишь замыкает перечень. И больше всего их не на ободке, а на кнопке слива и опять же дверных ручках.

Почему же вирусов так много именно в офисе? Во-первых, в силу скопления большого количества людей, во-вторых, далеко не все моют руки. Есть статистика: 80% пренебрегают этим действием. Даже после посещения туалета. Это доказывают анонимные опросы и собственные наблюдения.