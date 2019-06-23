Путеводитель по клиникам мира: Берлин

О медицинском туризме
Что уж говорить, популярность медицинского туризма среди россиян растет как снежный ком. Как известно, Германия славится своими врачами и новейшим медицинским оборудование как для проведения операций, так и для плановой ранней диагностики заболеваний. Для тех, кто хочет совместить приятное с полезным, стоит обратить внимание именно на клиники, расположенные в столице ФРГ Берлине: помимо разнообразия медицинских центров в этом городе есть немало других развлечений, которыми себя могут занять как сопровождающие, так и пациент, проходящий check-up. Начнем, пожалуй, с трех мест, где можно получать высококвалифицированную медицинскую помощь в Берлине.
Группа клиник Sana
Sana Hospital Group — одна из крупнейших немецких медицинских компаний, которой принадлежит более 53 лечебных учреждений по всей Германии. Sana является главным поставщиком интегрированных медицинских услуг в этой стране. Под руководством Sana находится 53 больницы, пациентами которых являются 2,2 миллиона человек в год. Компания насчитывает 34 293 сотрудника, которые создадут все необходимые условия и предоставят повышенный комфорт своим пациентами и их сопровождающим.
Sana Hospital Group управляет ведущими учреждениями, в том числе и университетскими клиниками, оказывающими медицинскую помощь высочайшего качества и широкого направления.
В дополнение к основной деятельности, связанной с неотложной медицинской помощью, группе компаний принадлежат другие специализированные учреждения, такие как реабилитационные центры, дома престарелых и поликлиники. Sana также известна своими функциональными услугами для более чем 500 лечебных учреждений Германии, включая централизованное снабжение, стерилизацию, больничное питание или управление и образование.
Фактически Sana Hospital Group вносит огромный вклад в интернационализацию медицинских услуг для иностранных пациентов и партнеров. Все медицинские учреждения легко доступны благодаря главным международным аэропортам Германии, таким как Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф, Кельн, Штутгарт, Дрезден или Берлин. Высококвалифицированные сотрудники, владеющие несколькими языками, выступают координаторами по всем вопросам, связанным с медицинским лечением в Германии.
Медицинский центр Vivantes
Еще один медицинский центр, ни в чем не уступающий Sana, — это клиника Vivantes, расположенная в Берлине. Vivantes — это государственный медицинский центр, который оказывают медицинскую помощь различных форматов как гражданам Германии, так и пациентам из других стран. Отдел, занимающийся иностранными пациентами, готов оказать поддержку в получении визы, переводе справок и результатов анализов, сделанных России, а также организовать плановый медицинский check up, который не займет и трех дней, а после перевести и передать все результаты и рекомендации врача иностранному пациенту.
Физиотерапевтический центр Marsch
«Мы лечим не симптомы. Мы лечим их причину,» — девиз физиотерапевтического центра Marsch, расположенного в берлинском районе Митте. Профессионалы в центре немецкой столицы позаботятся о вас. Наряду с классическими физиотерапевтическими методами клиника специализируется на остеопатии, спортивной физиотерапии, детоксикационном и регенерирующем массаже.Эти терапевтические методы помогут вернуться к привычному образу жизни после травмы или болезни, а также ускорить реабилитацию.
Высококвалифицированные персональные тренеры предлагают различные курсы, способствующие улучшению самочувствия и укреплению здоровья, а также обучают восстановительной релаксации. Все усилия клиники нацелены на индивидуальные потребности и возможности, что позволяет достичь цели тренировок как можно скорее и эффективнее.
Что с визой и проживанием
Сопроводительные сервисы каждой отдельной клиники готовы оказать поддержку в получении визы, однако можно пойти по еще более простому пути — зайти на сайт, где агрегирована вся необходимая для организации поездки информация. Один из таких — Berlin Health Excellence: помимо информации по особенностям организации лечебного процесса, сайт предлагает лучшие клиники с сайтом на русском языке, а также несколько мест, где можно остановиться в период пребывания в Берлине, и подборку интересных событий и мест, где стоит побывать.
В числе партнеров Berlin Health Excellence лучшие отели Берлина, среди которых Sheraton, люксовый отель The Regent и многие другие. К слову, один из наиболее подходящих вариантов размещения — отель Sheraton Esplanade, который расположен не только в самом центре города, но и рядом с гигантским парком Тиргартен, где особенно приятно гулять вечером.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: пресс-служба
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