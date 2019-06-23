Путеводитель по клиникам мира: Берлин

О медицинском туризме

Что уж говорить, популярность медицинского туризма среди россиян растет как снежный ком. Как известно, Германия славится своими врачами и новейшим медицинским оборудование как для проведения операций, так и для плановой ранней диагностики заболеваний. Для тех, кто хочет совместить приятное с полезным, стоит обратить внимание именно на клиники, расположенные в столице ФРГ Берлине: помимо разнообразия медицинских центров в этом городе есть немало других развлечений, которыми себя могут занять как сопровождающие, так и пациент, проходящий check-up. Начнем, пожалуй, с трех мест, где можно получать высококвалифицированную медицинскую помощь в Берлине.

Группа клиник Sana

Sana Hospital Group — одна из крупнейших немецких медицинских компаний, которой принадлежит более 53 лечебных учреждений по всей Германии. Sana является главным поставщиком интегрированных медицинских услуг в этой стране. Под руководством Sana находится 53 больницы, пациентами которых являются 2,2 миллиона человек в год. Компания насчитывает 34 293 сотрудника, которые создадут все необходимые условия и предоставят повышенный комфорт своим пациентами и их сопровождающим.