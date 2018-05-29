Кто на самом деле должен отвечать за контрацепцию в паре

Для мужчин существует только два варианта контрацепции: презервативы и вазэктомия (рассечение семявыводящих протоков, по которым сперматозоиды попадают в эякулят). И только в 30% случаев мужчина берет вопросы контроля рождаемости на себя. При этом, по статистике, даже в США примерно половина беременностей не планировались.

Мужские методы

Из тех 30% мужчин, которые готовы взять ответственность на себя, к вазэктомии прибегает на больше трети. Это мировая статистика. В основном, конечно, действуют психологические барьеры: мужчины не хотят иметь детей, но боятся утратить способность к продолжению рода. Однако во многих странах возможности применения этого метода ограничены законодательно. Например, в России прибегнуть к стерилизации может только мужчина старше 35 лет, успевший подарить стране не менее двоих детей.