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Кто на самом деле должен отвечать за контрацепцию в паре

Существует много способов предохранения для женщин: ВМС, таблетки, пластыри, губки, инъекции, тампоны. С одной стороны, вроде все для нас… А с другой — мужчина в такой ситуации ни за что не отвечает.
Ольга Штерн,
сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых

Для мужчин существует только два варианта контрацепции: презервативы и вазэктомия (рассечение семявыводящих протоков, по которым сперматозоиды попадают в эякулят). И только в 30% случаев мужчина берет вопросы контроля рождаемости на себя. При этом, по статистике, даже в США примерно половина беременностей не планировались.

Мужские методы

Из тех 30% мужчин, которые готовы взять ответственность на себя, к вазэктомии прибегает на больше трети. Это мировая статистика. В основном, конечно, действуют психологические барьеры: мужчины не хотят иметь детей, но боятся утратить способность к продолжению рода. Однако во многих странах возможности применения этого метода ограничены законодательно. Например, в России прибегнуть к стерилизации может только мужчина старше 35 лет, успевший подарить стране не менее двоих детей.

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Но что безусловно радует, так это разработка оральных контрацептивов для мужчин. Согласно обещаниям производителя, они появятся в продаже в ближайшие пять лет. Смысл действия заключается в следующем: благодаря особой формуле блокируется производство спермы на определенное время, а через некоторое время, когда мужчине потребуется вернуть эту функцию, она легко восстанавливается. Исследования показали, что это безопасно, и после прекращения приема препарата сперма остается здоровой и жизнеспособной. А значит, скоро вопрос предохранения выйдет совершенно на другой уровень, и не только у женщин будет большое количество наименований для выбора. Но пока презервативы являются самым приемлемым вариантом мужской контрацепции. И если мужчина не готов брать ответственность на себя даже в таком «стартовом» вопросе, то как вообще на него можно рассчитывать?

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