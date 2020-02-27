### Кому верить?Несмотря на казалось бы очевидный вред алкоголя для беременной женщины, в Сети можно встретить рассуждения на тему того, что в минимальных дозах алкогольные напитки вполне допустимы. Некоторые молодые мамы рассказывают на форумах, что позволяли себе бокал сухого красного вина во время беременности и рожали затем здоровых детей. Даже врач в женской консультации может сказать вам, что полбокала шампанского в праздничный день допустимы. Так кому же верить? Проникает ли алкоголь через плацентарный барьер? У нашего эксперта мнение на этот счет однозначное. ### Миф о пользе вина«Любой алкогольный напиток, даже в маленьких дозах, оказывает сильное токсическое действие на ребенка. Регулярное употребление 50 граммов алкоголя в 1 триместре беременности уже достаточно, чтобы плод родился с лицевыми аномалиями.Существует мнение о пользе красного вина на поздних сроках беременности. Стоит заметить, что у «стимуляции» родов алкоголем нет научного обоснования, наоборот, он расслабляет матку. Раньше для предотвращения выкидыша и преждевременных родов использовали внутривенное введение этанола. На сегодняшний день для этого используют более эффективные методы и препараты.Некоторые специалиста предполагают, что употребление небольшого количества спиртного помогает расслабиться во время «тренировочных» схваток — сокращений Брэкстона-Хикса, но, конечно, никто не возьмётся рекомендовать такое». ### Чем конкретно грозит принятие алкогольных напитков во время беременности?Этиловый спирт легко проникает сквозь плацентарный барьер и оказывает токсическое воздействие на ребенка. После чего он разносится по всем органам и представляет большую угрозу в связи с незрелостью почек и других органов выделительной системы, но главным образом, из-за несовершенства ферментных систем, расщепляющих алкоголь. Употребление спиртных напитков беременной женщиной в первом триместре вызывает цитотоксический эффект, приводящий к гибели плода. Дальнейшее воздействие больших доз этанола приводят к развитию ФАС - фетального алкогольного синдрома. Это сочетание врождённых физических и психических дефектов, которые проявляются при рождении ребёнка и остаются у него на всю жизнь. В частности:мозговые аномалии и расстройства, связанные с деятельностью центральной нервной системы;дефицит веса и роста;специфические особенности строения лица и черепа;аномалии суставов, врожденные пороки сердца, аномалии наружных половых органов, нарушения тонкой моторики. ### Чем заменить крепкие напитки?Не секрет, что в первые недели после зачатия далеко не все женщины знают о своем положении. Пока будущая мама купит тесты на беременность и обрадует отца ребенка, может пройти несколько недель. У кого-то и пара месяцев! Не зная о своем положении женщина может позволять себе алкоголь в привычном для нее режиме, например, во время ланча (бранча) с подружками в выходной день.По словам врача, в первые две недели после зачатия прием алкоголя не может навредить зародышу. Но может помешать его имплантации к стенке матки и привести к прерыванию начавшейся беременности, о которой женщина не узнает.Что касается праздников, то вы вполне можете позволить себе безалкогольное вино, пиво, шампанское, так как употребление этих напитков не представляет рисков для развития плода. ### Допустим ли алкоголь для кормящих мам?Да, только в очень разумных пределах. ВОЗ рекомендует до шести месяцев кормить ребёнка грудным молоком, постепенно вводя обычные продукты питания, но продолжая вскармливание до двух лет. С учётом такой длительности кормления от женщин не ожидают полного отказа от алкоголя. Этанол действительно приникает в грудное молоко, но в кровь ребенка попадает лишь его незначительное количество. Если женщина не злоупотребляет алкоголем и остаётся в пределах нормы, которая считается условно безопасной: 150 -200 мл вина или 500 мл слабоалкогольного 3,5% пива. То есть одноразовый «контакт» с небольшим количеством алкоголя не связан с клинически значимым действием на организм ребёнка. Однако, это не означает, что кормящим мамам разрешено злоупотреблять алкоголем. Если женщинам установить строгие ограничения по употреблению алкоголя в период ГВ, то многие откажутся от него. Польза от ГВ перевешивает риски, и поэтому кормящим матерям алкоголь не запрещен — при условии умеренности и ответственности. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!