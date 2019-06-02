Простуда, аллергия и другие опасности от кондиционеров, о которых вам стоит знать

Можно ли «простыть» от кондиционера
Фраза «продуло под кондиционером» — это не образное преувеличение, а реальная причина простудного заболевания жарким летом из-за переохлаждения под кондиционером. Иногда, устав от летнего зноя, так хочется в прохладу. Но тут и подстерегает многих основная опасность – холодный воздух. Некоторые даже стараются выставить температуру похолоднее, совершенно не задумываясь о последствиях для своего здоровья.
На сидящего под кондиционером человека дует сильный поток холодного воздуха. Таким образом, кажущийся сперва «безобидным» прохладный «ветерок» способствует простудным заболеваниям. Причем в настоящее время, несмотря на все достижения медицинской науки, механизм развития такой простуды до конца не ясен.
Однако основные правила безопасности пребывания под кондиционером следует запомнить:
- важно, чтобы поток воздуха из кондиционера не дул прямо на вас,
общая температура в комнате не должна быть ниже 18-24 С. Этот диапазон самый комфортный и безопасный.
А когда с жары заходишь в холодное помещение, да, действительно, может быть неприятное ощущение, потому что, собственно говоря, заходим мы в жаркую погоду с улицы, хорошо пропотев, и наше тело в прохладном помещении охлаждается гораздо быстрее, а пот на поверхности тела способствует усугублению состояния переохлаждения.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Про аллергены
Любые поверхности, мебель и бытовая техника, любая аппаратура – это отличный источник накопления пыли, которая в свою очередь, аккумулирует аллергены, равно, как и любимые нашими бабушками перьевые подушки и ковры, которые в советское время были в каждом доме и квартире. По этому же принципу устроены и кондиционеры. Если фильтры своевременно не чистить от накопившихся загрязнений и пыли, в таком кондиционере легко устроить настоящий «рассадник» пыли и аллергенов. Поэтому принцип достаточно прост: чем меньше пыли, тем будут все здоровее.
Таким образом, важно обязательно следить за состоянием кондиционера, вовремя менять фильтры (специалисты рекомендуют делать это не реже 4-6 месяцев непрерывной работы кондиционера) и не забывать про регулярную уборку помещения, где установлен кондиционер.
Кондиционер в фитнес-клубе
Дополнительную опасность таят кондиционеры в фитнес-клубах. Часто тренировочные залы находятся в подвале, иногда в них даже нет окон. И вместо проветривания тренеры включают кондиционер на максимальную мощность. Однако кондиционер не заменяет проветривания. И если вы будете активно потеть под потоками холодного воздуха, «обогащенного» бактериями и частицами пота всего коллектива, то подвергаете себя риску не только переохладиться, но и «приютить» у себя в организме вредоносные организмы.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Кондиционер и проветривание
При проветривании из воздуха удаляются вещества, способствующие активности аллергенов. Поэтому чем чаще проветривать помещение, тем лучше. Благодаря этому достигается необходимый уровень кислорода в атмосфере — 0.21 процент, который способствует здоровой во всей смыслах атмосфере в помещении и хорошему настрою на тренировку или работу.
Наличие кондиционера не решает задачи поддержания нормальной, здоровой концентрации воздуха в помещении. Только благодаря регулярному проветриванию, даже если в помещении нет источника химических «вредностей», удаляется пыль, снижается ее концентрация и минимизируется влияние аллергенов. В противном случае повышенная концентрация этих вредных веществ может вызывать такие заболевания как астма, аллергические риниты. Поэтому, особенно если в помещение есть люди с простудными заболеваниями, важно проветривать помещение, чтобы уменьшить концентрацию вирусов.
Текст: Наталия Толстых
Фото: Vostock Photo
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