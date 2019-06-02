Простуда, аллергия и другие опасности от кондиционеров, о которых вам стоит знать

Можно ли «простыть» от кондиционера

Фраза «продуло под кондиционером» — это не образное преувеличение, а реальная причина простудного заболевания жарким летом из-за переохлаждения под кондиционером. Иногда, устав от летнего зноя, так хочется в прохладу. Но тут и подстерегает многих основная опасность – холодный воздух. Некоторые даже стараются выставить температуру похолоднее, совершенно не задумываясь о последствиях для своего здоровья.

На сидящего под кондиционером человека дует сильный поток холодного воздуха. Таким образом, кажущийся сперва «безобидным» прохладный «ветерок» способствует простудным заболеваниям. Причем в настоящее время, несмотря на все достижения медицинской науки, механизм развития такой простуды до конца не ясен.

Однако основные правила безопасности пребывания под кондиционером следует запомнить:

важно, чтобы поток воздуха из кондиционера не дул прямо на вас,

общая температура в комнате не должна быть ниже 18-24 С. Этот диапазон самый комфортный и безопасный.

А когда с жары заходишь в холодное помещение, да, действительно, может быть неприятное ощущение, потому что, собственно говоря, заходим мы в жаркую погоду с улицы, хорошо пропотев, и наше тело в прохладном помещении охлаждается гораздо быстрее, а пот на поверхности тела способствует усугублению состояния переохлаждения.