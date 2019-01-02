Прогноз по здоровью на 2019 год по китайской «Книге Перемен»

Рекомендации доктора по питанию

Три вещи, на которых зиждется здоровье – это движение, полноценный сон и правильное питание.

Откажитесь от продуктов, которые вызывают в организме повышенный жар — ян: баранина, оленина, кофе — замените их на чай, молоко и молочные продукты, лимоны, зеленую фасоль, тропические фрукты (за исключением бананов). Если организм потребляет продукты с высоким уровнем ян, а тратит значительно меньше, возникают болезни: гипертония, диабет и другие.

Постепенно, но значительно сократите мучное и сладкое, жирное и пережаренное. Год предрасположен к перееданиям. А лишний вес вызывает проблемы с суставами и сосудами. Следите за тем, чтобы потреблять не более, чем сжигает ваше тело за день. Не заедайте стресс, чтобы не испортить и фигуру, и общий тонус организма.

Избавьтесь от ненужных зависимостей, очень осторожно относитесь к алкоголю — даже несмотря на то, что все проблемы захочется забыть за бокалом или рюмкой. Сохраняйте спокойствие и здравомыслие и помните, что все трудности пройдут.