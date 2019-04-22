Основные причины «психологического бесплодия», или Почему вы никак не можете забеременеть

Психологическое (психосоматическое, психогенное) бесплодие — это достаточно распространенная ситуация, когда у семейной пары, не имеющей физиологических проблем с мужским и женским здоровьем, как минимум, в течение года попыток не наступает желаемая беременность. Также бывает, что беременность все же наступает, но ее не удается сохранить и выносить, хотя опять же серьезных проблем со стороны здоровья у женщины нет. В этом случае врачи часто рекомендуют паре обратиться за психологической помощью.
По некоторым данным, порядка 30% пар, обратившихся за медицинской помощью по поводу бесплодия, сталкиваются с тем, что называют психологическим бесплодием. Наиболее частые из причин психологического бесплодия, встречающиеся в практике психотерапевта, следующие.
1. Повышенный уровень тревожности у женщины (и пары в целом)
Каждая женщина, решившая стать мамой, с нетерпением и волнением каждый месяц ждет двух заветных полосок на тесте. Но масштаб этого волнения может быть разным, и точно так же по-разному влиять на возможность зачатия и развития беременности на самых ранних сроках. Если женщина тревожна по своей природе или ее самооценка не слишком устойчива, она испытывает критически сильную тревогу и даже страх неудачи. В таком же страхе и бесконтрольной тревоге она прислушивается к своему организму — наступила ли овуляция? Что сейчас покажет тест-полоска на ЛГ? Все ли со мной в порядке?
В голове у женщины лишь одна доминанта – навязчивое желание иметь ребенка. Логично, что сексуальные отношения в паре сводятся только к функции оплодотворения — секс по расписанию в дни овуляции и дальнейшее ожидание наступления долгожданной беременности, которая опять и опять не наступает. Здесь уже начинают страдать отношения в паре, уходит страсть и нежность, появляется чувство «обязаловки» и механистичности отношений. В итоге партнеры в паре уже не чувствуют легкости в отношениях, появляется раздражение, обиды, накапливается стресс, который в свою очередь может приводить уже к вполне медицинскому диагнозу дисфункции яичников. В этом случае яичники перестают производить готовые к оплодотворению яйцеклетки, начинаются гормональные сбои, что также существенно понижает шансы на зачатие.
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Таким образом, ожидание желанного зачатия превращается в постоянный стресс, мысли о беременности становятся фактором тревоги и страха. Как следствие, организм воспринимает беременность как риск и лишний стрессовый фактор, блокируя возможность ее наступления.
Механизм тут такой: тревога и страх — это эмоции, и, как и любые другие эмоции, они сопровождаются биохимическими изменениями в системе нейрогуморальной регуляции, а именно — скачками кортизола и адреналина. Высокий уровень кортизола, в свою очередь, угнетает продукцию эстрогена и негативно влияет на прогестерон, а также провоцирует возникновение дисбаланса между ЛГ и ФСГ. Из этого следует нарушение цикла, угнетение овуляции и снижение роста эндометрия, необходимого для успешной имплантации и развития беременности на ранних сроках.
Женщина оказывается в замкнутом круге: она боится не забеременеть, но ее постоянный страх еще больше мешает зачатию, и одно цепляется за другое. К тому же появляются недоверие, обида, досада по отношению к собственному телу.
2. Неуверенность в партнере
Еще одной причиной бесплодия может быть подсознательное чувство, что рядом не тот человек, с которым бы хотелось прожить всю жизнь и быть связанной с ним навсегда общим ребенком. Или же женщина неосознанно имеет множество обид, недовольства и неуверенности в партнере. В этих случаях организм женщины может заблокировать возможность беременности либо отсутствием овуляций, либо недостаточным слоем эндометрия, к которому оплодотворенная яйцеклетка просто не может прикрепиться.
3. Женщина морально не созрела для беременности
Третий большой пласт причин психологического бесплодия заключается в подсознательной неготовности женщины к беременности.
— Зачастую при ближайшем рассмотрении выясняется, что у женщины слишком много страхов в отношении беременности и родов. Эти страхи могут быть связаны с травматичным семейным анамнезом, когда в роду женщины беременности и роды порой заканчивались неблагополучно (замирания, выкидыши, смерти при родах) либо у самой женщины уже есть опыт неудачных беременностей.
— Весьма распространены случаи, когда «погоня» за беременностью обусловлена преимущественно давлением социума, нежели истинной глубинной потребностью женщины привести в мир нового человека. Желание состояться в профессиональном плане, другие вторичные выгоды жизни без ребенка (сохранение внешней привлекательности, привычного образа жизни с полной свободой действий и передвижений, полное внимание со стороны партнера и т.д) могут перетягивать чашу весов, но в этом неловко признаться вслух, ведь родственники и общество не поймут. И тогда возникает внутренний конфликт, ставящий временный блок на способности к зачатию.
—Также необходимо отметить важное различие между желанием забеременеть и желанием родить ребенка и быть ему матерью. Во время беременности женщина психологически находится в очень комфортном периоде своей жизни: внимание близких, особое отношение со стороны других людей. А процесс родов и материнство — это уже другой, качественно новый период жизни. И если женщина психологически не готова к этому, сомневается в своей компетенции как матери, не уверена в своем партнере, в том, что при необходимости сможет вырастить ребенка самостоятельно, то беременность может прерываться. Как правило, это характерно для женщин с неустойчивой самооценкой, психологическими травмами детства, неблагополучными отношениями с собственной матерью.