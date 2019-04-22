Основные причины «психологического бесплодия», или Почему вы никак не можете забеременеть

Таким образом, ожидание желанного зачатия превращается в постоянный стресс, мысли о беременности становятся фактором тревоги и страха. Как следствие, организм воспринимает беременность как риск и лишний стрессовый фактор, блокируя возможность ее наступления.

Механизм тут такой: тревога и страх — это эмоции, и, как и любые другие эмоции, они сопровождаются биохимическими изменениями в системе нейрогуморальной регуляции, а именно — скачками кортизола и адреналина. Высокий уровень кортизола, в свою очередь, угнетает продукцию эстрогена и негативно влияет на прогестерон, а также провоцирует возникновение дисбаланса между ЛГ и ФСГ. Из этого следует нарушение цикла, угнетение овуляции и снижение роста эндометрия, необходимого для успешной имплантации и развития беременности на ранних сроках.

Женщина оказывается в замкнутом круге: она боится не забеременеть, но ее постоянный страх еще больше мешает зачатию, и одно цепляется за другое. К тому же появляются недоверие, обида, досада по отношению к собственному телу.

2. Неуверенность в партнере

Еще одной причиной бесплодия может быть подсознательное чувство, что рядом не тот человек, с которым бы хотелось прожить всю жизнь и быть связанной с ним навсегда общим ребенком. Или же женщина неосознанно имеет множество обид, недовольства и неуверенности в партнере. В этих случаях организм женщины может заблокировать возможность беременности либо отсутствием овуляций, либо недостаточным слоем эндометрия, к которому оплодотворенная яйцеклетка просто не может прикрепиться.

3. Женщина морально не созрела для беременности

Третий большой пласт причин психологического бесплодия заключается в подсознательной неготовности женщины к беременности.

— Зачастую при ближайшем рассмотрении выясняется, что у женщины слишком много страхов в отношении беременности и родов. Эти страхи могут быть связаны с травматичным семейным анамнезом, когда в роду женщины беременности и роды порой заканчивались неблагополучно (замирания, выкидыши, смерти при родах) либо у самой женщины уже есть опыт неудачных беременностей.

— Весьма распространены случаи, когда «погоня» за беременностью обусловлена преимущественно давлением социума, нежели истинной глубинной потребностью женщины привести в мир нового человека. Желание состояться в профессиональном плане, другие вторичные выгоды жизни без ребенка (сохранение внешней привлекательности, привычного образа жизни с полной свободой действий и передвижений, полное внимание со стороны партнера и т.д) могут перетягивать чашу весов, но в этом неловко признаться вслух, ведь родственники и общество не поймут. И тогда возникает внутренний конфликт, ставящий временный блок на способности к зачатию.

—Также необходимо отметить важное различие между желанием забеременеть и желанием родить ребенка и быть ему матерью. Во время беременности женщина психологически находится в очень комфортном периоде своей жизни: внимание близких, особое отношение со стороны других людей. А процесс родов и материнство — это уже другой, качественно новый период жизни. И если женщина психологически не готова к этому, сомневается в своей компетенции как матери, не уверена в своем партнере, в том, что при необходимости сможет вырастить ребенка самостоятельно, то беременность может прерываться. Как правило, это характерно для женщин с неустойчивой самооценкой, психологическими травмами детства, неблагополучными отношениями с собственной матерью.