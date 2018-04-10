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Полипы эндометрия: почему они растут и что с ними делать

Порой эндометрий — внутренняя слизистая оболочка матки — ведет себя слишком активно и начинает разрастаться сверх меры. Иногда он разрастается равномерно по всей поверхности — это гиперплазия. Иногда — локально, как будто из него вытекает капля и на тонкой ножке повисает в полость матки. Это и есть полип. Опасен ли он?
Нона Овсепян,
главный специалист по акушерству и гинекологии медицинской компании «Инвитро»

Полип может прорасти в полость матки буквально от любой точки эндометрия. Он крепится на дне матки, на правой или левой стенке, в области перешейка... В большинстве случаев, особенно в молодом возрасте, полипы эндометрия — это доброкачественные образования. Они могут быть как единичными, так и множественными. Размеры полипов варьируются от нескольких миллиметров до трех-четырех сантиметров. От размера, количества и локализации полипов (полипоза) зависит и тактика, которую предложит вам врач.

Причины полипоза

Существует несколько вероятных причин образования полипа эндометрия, среди которых наиболее вероятные:

Гормональные нарушения

Статистически подтверждено, что полипы развиваются при избытке эстрогенов и недостатке прогестерона во второй фазе менструального цикла. В ответ на это клетки эндометрия начинают разрастаться — это может привести и к гиперплазии, и к полипозу. Очень часто такое происходит с приближением менопаузы. Чтобы выявить причину такого гормонального сбоя у молодых женщин и девушек, необходимо полное обследование эндокринной системы: яичники, щитовидная железа, надпочечники, гипофиз…

Инфекции

Речь в данном случае идет о хронических воспалительных процессах в органах малого таза: перенесенные эндометриты (воспаления внутренней оболочки матки); цервициты (воспаление шейки матки), сальпингоофориты (воспаление придатков матки). Все это может привести к развитию полипоза. В данном случае лечение в первую очередь должно быть направлено на борьбу с воспалением.

Травмы эндометрия

Их можно подозревать, если у вас в анамнезе есть аборты или даже диагностические выскабливания. Во всем мире сейчас гинекологи стараются избегать этой процедуры, реализуя лозунг «кюретку — в музей», но кое-где она до сих пор применяется (в том числе, кстати, и при диагностике полипоза).

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