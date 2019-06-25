Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Цвет кожи определяется многими факторами: количеством и распределением пигментов (меланина, каротиноидов, гемоглобина), толщиной эпидермиса и его состоянием, количеством и расположением сосудов (поверхностным или глубоким), рельефом кожи (наличием или отсутствием морщин).

Основным пигментом кожи является меланин. От него и клеток, его синтезирующих, зависит не только получение красивого загара, но и появление такого широко распространенного эстетического недостатка, как гиперпигментация.

Самыми распространенными видами пигментации являются веснушки, мелазма, солнечное лентиго. Последнее появляется вследствие длительного пребывания на солнце. Возникает преимущественно у людей среднего возраста со светлым типом кожи, число пятен от лентиго склонно к увеличению по мере старения.

Причины гиперпигментации

В качестве основных причин гиперпигментации традиционно рассматриваются генетические факторы, воздействие УФ-излучения, работа женских половых гормонов, патология щитовидной железы, воспалительные заболевания кожи, а также некоторые косметологические процедуры, в результате которых травмируются кожные покровы (фракционный фототермолиз, лазерная и фотоэпиляция, химические пилинги).

Генетическая предрасположенность считается одной из главных причин, влияющих на развитие гиперпигментации. Данные эпидемиологических исследований показывают, что существуют различия в появлении и интенсивности пигментации у представителей разных рас. Также влияние оказывает отягощенный семейный анамнез.