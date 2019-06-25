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Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Во все времена гладкая сияющая кожа и ровный цвет лица без пигментных пятен считались символами молодости и красоты. Однако что же делать, если пигментные пятна — эти «признаки старости» одолевают вас уже сейчас? Что такое гиперпигментация, ее виды, как предотвратить и лечить это состояние — в материале Passion.ru и Евгении Иконниковой.
Евгения Иконникова,
врач-дерматокосметолог пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук

Цвет кожи определяется многими факторами: количеством и распределением пигментов (меланина, каротиноидов, гемоглобина), толщиной эпидермиса и его состоянием, количеством и расположением сосудов (поверхностным или глубоким), рельефом кожи (наличием или отсутствием морщин).

Основным пигментом кожи является меланин. От него и клеток, его синтезирующих, зависит не только получение красивого загара, но и появление такого широко распространенного эстетического недостатка, как гиперпигментация.

Самыми распространенными видами пигментации являются веснушки, мелазма, солнечное лентиго. Последнее появляется вследствие длительного пребывания на солнце. Возникает преимущественно у людей среднего возраста со светлым типом кожи, число пятен от лентиго склонно к увеличению по мере старения.

Причины гиперпигментации

В качестве основных причин гиперпигментации традиционно рассматриваются генетические факторы, воздействие УФ-излучения, работа женских половых гормонов, патология щитовидной железы, воспалительные заболевания кожи, а также некоторые косметологические процедуры, в результате которых травмируются кожные покровы (фракционный фототермолиз, лазерная и фотоэпиляция, химические пилинги).

Генетическая предрасположенность считается одной из главных причин, влияющих на развитие гиперпигментации. Данные эпидемиологических исследований показывают, что существуют различия в появлении и интенсивности пигментации у представителей разных рас. Также влияние оказывает отягощенный семейный анамнез.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Профилактика и лечение

Cтандартный план коррекции избыточной пигментации кожи обычно включает удаление провоцирующих факторов и активное разрушение пигмента с помощью средств для местного применения или аппаратных косметологических процедур.

Пациентам с повышенным риском возникновения гиперпигментации (особенно с фототипом кожи от III и выше по Фитцпатрику) рекомендуется не подвергать кожу воздействию ультрафиолетового излучения. Также необходимо регулярно использовать солнцезащитный крем минимум с SPF 25 вне зависимости от погодных условий.

Существуют эффективные методы лечения гиперпигментации, направленные на блокировку производства пигмента. Например, подбор наружного средства с такими ингредиентами в составе, как ниацинамид, арбутин/дезоксиарбутин, экстракт солодки, соевый ингибитор трипсина, пептиды, антиоксиданты, койевая кислота, ретинол, фруктовые кислоты.

При отсутствии эффекта от косметических средств врач-дерматокосметолог назначает лазерную терапию. Это позволяет эффективно и безболезненно уничтожать пигмент и клетки, его синтезирующие, не повреждая окружающие ткани. Наиболее популярными из используемых лазеров являются александритовый, неодимовый, углекислотный, пикосекундный.

Также для коррекции гиперпигментации используют IPL-системы, основанные на применении высокоинтенсивного импульсного света. Сегодня появляются все новые исследования на тему комбинации различных видов лазерной терапии между собой и с другими методами лечения. Помните, что лечение пигментации лазером следует проводить только после того, как другие методы оказались неэффективными. Лазеры и источники света могут вызвать осложнения, поэтому должны быть использованы только в руках опытного врача.

Текст: Евгения Иконникова

Фото: Vostock Photo

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