Почему гинекологи не любят баню, сауну и хаммам
Баня, сауна, хаммам могут быть крайне эффективны для лечения ряда гинекологических проблем. Их действие сродни физиотерапевтическим процедурам, которые направлены на стимуляцию работы того или иного органа: за счет теплового воздействия в тканях улучшается кровоток, они получают дополнительную порцию питательных веществ и кислорода. «Усиленное питание» помогает в более короткие сроки восстановить их функции. Баня и сауна могут быть полезны при нарушении менструального цикла (аменорее, дисменорее), функций яичников, климактерическом синдроме, болезненных менструациях (тепло благотворно влияет на мышцы и связки, а также на вегетативную нервную систему). Безусловно, такое лечение будет эффективно при отсутствии других противопоказаний к согревающим процедурам.
Чаще всего гинекологи дают отвод на посещение бани или сауны при следующих проблемах:
Кандидоз
В большинстве случаев женщины не относятся к данному заболеванию серьезно. А зря! Ведь при неправильном лечении оно может перерасти в хроническую форму (повторяться от четырех раз в год и более), затронуть другие органы. Чем опасны согревающие процедуры в случае кандидоза? Прежде всего тем, что влажность и тепло — отличная среда для размножения грибков рода Candida. В бане вы в лучшем случае сведете предыдущее лечение молочницы не нет, в худшем — обострите проблему. Также не забывайте, что в период кандидоза местный иммунитет влагалища снижен. При попадании в полость каких-либо патогенных грибов или бактерий к основному заболеванию присоединится вторичная инфекция. Подобных возбудителей нетрудно подцепить, например, в раздевалке, на каменной лежанке хаммама и даже в парной (многие микроорганизмы нечувствительны к воздействию высоких температур, которые характерны для русской бани или сауны). Также не забывайте, что и вы сами можете стать источником инфекции для других женщин.
Воспаление органов малого таза и влагалища
Речь идет об острой фазе заболевания. Прогревание в этом случае опасно усилением кровотока. Часто возбудителями воспалительных процессов становятся микроорганизмы (стафилококк, стрептококк, кишечная палочка), которые вольготно себя чувствуют не только на слизистой оболочке матки или влагалища, но и в любом другом органе. С током крови они могут разноситься по всему организму, создавая новые очаги воспаления.
Миома матки
Скажу честно, никакой статистики и научных исследований, которые бы подтверждали бы вред бани или сауны в случае миомы, нет. Нередко запрет на подобные процедуры делается на всякий случай, чтобы не спровоцировать роста миоматозных узлов.
При миоме можно позволить себе хаммам и баню (до 80 градусов), при условии что заболевание находится на начальной стадии, не причиняет вам дискомфорта (кровотечения, боли), вы регулярно посещаете гинеколога для контроля своего состояния и аккуратно принимаете назначенные препараты.
Кисты яичников
Независимо от вида кисты, походы в баню или сауну лучше отложить. Усиление кровообращения может спровоцировать рост кисты в объеме. С учетом того что к банным процедурам мы обращаемся не так часто, два месяца, которые требуются, например, для наблюдения за кистой яичника, можно переждать.
Мастопатия
Многие врачи категорически запрещают женщинам с мастопатией баню исключительно с целью подстраховки. В принципе, такие процедуры не возбраняются, но в облегченном варианте. Хаммам, конечно, предпочтительнее, на втором месте — русская баня. Температура в парной не должна превышать 80 градусов, а после не стоит сразу же обливаться холодной водой и прыгать в бассейн: контрастные процедуры в этом случае противопоказаны. И никаких веников! Лишняя травматизация молочных желез вам сейчас ни к чему.
Фото: Shutterstock