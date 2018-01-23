Любой гинеколог и почти по любому поводу, скорее всего, запретит вам ходить в баню, сауну и хаммам. Есть ли к тому реальные основания или это предрассудок — такой же, как черная кошка? Давайте разбираться.

Оксана Ермолова, врач-гинеколог высшей категории клиники пластической хирургии «Основа»

Баня, сауна, хаммам могут быть крайне эффективны для лечения ряда гинекологических проблем. Их действие сродни физиотерапевтическим процедурам, которые направлены на стимуляцию работы того или иного органа: за счет теплового воздействия в тканях улучшается кровоток, они получают дополнительную порцию питательных веществ и кислорода. «Усиленное питание» помогает в более короткие сроки восстановить их функции. Баня и сауна могут быть полезны при нарушении менструального цикла (аменорее, дисменорее), функций яичников, климактерическом синдроме, болезненных менструациях (тепло благотворно влияет на мышцы и связки, а также на вегетативную нервную систему). Безусловно, такое лечение будет эффективно при отсутствии других противопоказаний к согревающим процедурам. Чаще всего гинекологи дают отвод на посещение бани или сауны при следующих проблемах:

Кандидоз В большинстве случаев женщины не относятся к данному заболеванию серьезно. А зря! Ведь при неправильном лечении оно может перерасти в хроническую форму (повторяться от четырех раз в год и более), затронуть другие органы. Чем опасны согревающие процедуры в случае кандидоза? Прежде всего тем, что влажность и тепло — отличная среда для размножения грибков рода Candida. В бане вы в лучшем случае сведете предыдущее лечение молочницы не нет, в худшем — обострите проблему. Также не забывайте, что в период кандидоза местный иммунитет влагалища снижен. При попадании в полость каких-либо патогенных грибов или бактерий к основному заболеванию присоединится вторичная инфекция. Подобных возбудителей нетрудно подцепить, например, в раздевалке, на каменной лежанке хаммама и даже в парной (многие микроорганизмы нечувствительны к воздействию высоких температур, которые характерны для русской бани или сауны). Также не забывайте, что и вы сами можете стать источником инфекции для других женщин. Воспаление органов малого таза и влагалища Речь идет об острой фазе заболевания. Прогревание в этом случае опасно усилением кровотока. Часто возбудителями воспалительных процессов становятся микроорганизмы (стафилококк, стрептококк, кишечная палочка), которые вольготно себя чувствуют не только на слизистой оболочке матки или влагалища, но и в любом другом органе. С током крови они могут разноситься по всему организму, создавая новые очаги воспаления.