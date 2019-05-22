Пищевые привычки, переизбыток солнца и другие причины появления прыщей после 30 лет

1. Гормоны

Основная причина акне как в подростковом возрасте, так и после — дисбаланс гормонов, в первую очередь — половых гормонов. Причем, вопреки стереотипам, эта проблема актуальна для женщин после 30 не меньше, чем для тинейджеров. Есть даже такое понятие как «акне взрослых женщин». В отличие от подростковых прыщей, которые располагаются чаще всего в Т-зоне, после 25-30 они могут локализоваться преимущественно в V-зоне: от подбородка вверх по бокам щек. В основном это крупные красные болезненные образования — папулы. После их исчезновения остаются довольно глубокие рубцы. Высыпаний становится больше перед месячными и чуть меньше — сразу после них. Но полностью они не исчезают.

В этом случае причину стоит искать именно в гормонах. Варианта как правило два: либо у вас изменился гормональный фон, либо ответ на него. Во втором случае уровень гормонов может быть в норме, но организм реагирует на нормальное количество как на повышенное.

Лечение в таких случаях рекомендуют сочетанное: то есть одновременно в нескольких направлениях — и медикаментозная терапия, и правильные средства ухода. Во-первых, вам потребуется консультация гинеколога-эндокринолога, чтобы выяснить причину и в случае необходимости подобрать гормональную терапию. Также нужна будет консультация дерматолога, который порекомендует местное лечение, в том числе специальные мази для снижения гормонального ответа, если такие потребуются в вашем случае.