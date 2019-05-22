Пищевые привычки, переизбыток солнца и другие причины появления прыщей после 30 лет

1. Гормоны
Основная причина акне как в подростковом возрасте, так и после — дисбаланс гормонов, в первую очередь — половых гормонов. Причем, вопреки стереотипам, эта проблема актуальна для женщин после 30 не меньше, чем для тинейджеров. Есть даже такое понятие как «акне взрослых женщин». В отличие от подростковых прыщей, которые располагаются чаще всего в Т-зоне, после 25-30 они могут локализоваться преимущественно в V-зоне: от подбородка вверх по бокам щек. В основном это крупные красные болезненные образования — папулы. После их исчезновения остаются довольно глубокие рубцы. Высыпаний становится больше перед месячными и чуть меньше — сразу после них. Но полностью они не исчезают.
В этом случае причину стоит искать именно в гормонах. Варианта как правило два: либо у вас изменился гормональный фон, либо ответ на него. Во втором случае уровень гормонов может быть в норме, но организм реагирует на нормальное количество как на повышенное.
Лечение в таких случаях рекомендуют сочетанное: то есть одновременно в нескольких направлениях — и медикаментозная терапия, и правильные средства ухода. Во-первых, вам потребуется консультация гинеколога-эндокринолога, чтобы выяснить причину и в случае необходимости подобрать гормональную терапию. Также нужна будет консультация дерматолога, который порекомендует местное лечение, в том числе специальные мази для снижения гормонального ответа, если такие потребуются в вашем случае.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
2. Пищевые пристрастия
Обилие жирной и сладкой пищи может спровоцировать появление прыщей, если вы склонны к ним. Склонность — механизмы реагирования сальных желез — в основном передается по наследству. И если вы с подросткового возраста заметили, что после неумеренного поедания шоколада вы получаете «наглядный результат» в виде высыпаний на лице, то вряд ли с возрастом что-то значительно изменится. Да, вам всегда придется следить за тем, чтобы соблюдать меру, ограничивать количество «вредной» пищи. С одной стороны, это безусловно печалит. Но с другой, получается, что ваша кожа помогает обезопасить весь организм от негативного влияния некачественных продуктов.
Также на кожу некоторых (не всех) людей значительное влияние оказывает употребление молока.И порой полный отказ от него приносит долгожданное очищение кожи. Зависят ли ваши высыпания от молока, лучше посоветоваться с врачом. Можно также провести эксперимент и отказаться от молока хотя бы на 2-3 недели, не меняя других условий, чтобы отследить, повлияет ли это ограничение рациона на вашу кожу.
Нередко негативное влияние на кожу оказывают популярные среди любителей спорта протеиновые продукты: протеиновые коктейли, батончики и т.д. Не стоит поддаваться уверениям рекламы в инстаграме или советам тренеров, что эти продукты «полностью натуральные». И если у вас внезапно появились проблемы с кожей, проанализируйте, не совпало ли это по времени с увлечением протеинами или другим «порошковым питанием».
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
3. Солнце
Несмотря на то что в СМИ давно уже миллион раз сообщили о необходимости защищать кожу на солнце, многие по привычке продолжают противиться здравому смыслу. Ведь раньше считалось, что «на солнышке прыщики проходят». А вот и нет! (если вы вдруг еще не в курсе). Да, поначалу действительно кажется, что солнце «подсушивает» воспаления. Но на самом деле это лишь видимость — и после первоначального «улучшения», как правило, ситуация только усугубляется. После отпуска люди списывают негативную реакцию кожи на возвращение в привычный климат, на самом же деле это отложенная реакция на солнце.
Причины может быть две: либо вы вообще не пользовались защитой от солнечного излучения, сделав таким образом свою кожу более уязвимой (или пользовались недостаточно). Либо причина в неправильно выбранном санскрине (средстве с уф-защитой). Дело в том, что многие солнцезащитные средства обладают комедогенным эффектом: забивают поры за счет плотной текстуры, масел в составе. Если у вас проблемная кожа, вам не подойдет любой солнцезащитный крем. Вам нужно специальное средство для вашего типа кожи. И лучше всего, если подобрать вам его поможет дерматолог, а не консультант в магазине/аптеке.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
4. Механическое воздействие
Это так называемые артефициальные угри — возникающие после какого-то внешнего воздействия. Как раз тот случай, когда «хотели как лучше», а получили... то, что получили, увы. Яркий пример такого вида высыпаний — «масляные» прыщи, которые возникают на коже после масляного массажа (на лице или теле). Они локализуются именно в зоне механического воздействия.
5. Стресс
С одной стороны, порой кажется, что на стресс можно «списать» любые проблемы со здоровьем: от головной боли до выпадения волос. И да, прыщи тоже могут быть следствием стресса. Но никакой мистики тут нет, ведь стресс напрямую влияет на уровень гормонов, и тут мы снова возвращаемся к первой и самой главной причине прыщей, которые могут появиться не только у подростков, но и далеко за 30. Благо, в отличие от подростков, взрослые женщины в состоянии взять себя в руки и подойти к решению проблемы осмысленно, а не просто «гуглить» по теме, страдать и наносить двойной слой тонального средства.
Текст: Зинаида Костюкович
Фото: Vostock Photo
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