Перхоть: причины возникновения и способы избавления от неприятного зуда

Мужчинам повезло меньше

Перхоть является одним из проявления такого заболевания как себорейный дерматит. Это широко распространённое хроническое заболевание кожи, богатой сальными железами. Характерными проявлениями является покраснение и шелушение кожи. Так как мы говорим о волосистости части головы, то стоит отметить что большинство людей не может заметить первые проявления заболевания. Женщинам, как правило, об этом сообщает парикмахер, стилист в салоне. А мужчины удивленно замечают белые чешуйки на одежде. Данному заболеванию подвержены оба пола. Но если мы говорим о статистике, то мужчины сталкиваются чаще женщин, средний возраст - от 20 до 50 лет.

Но это не значит, что данное заболевание не встречается у детей и женщин. Начало как правило постепенное, поэтому многие люди не замечают его сразу, отмечая лишь периодический легкий зуд на голове. Связывая это с применениями косметические средств для волос, что, кстати, зачастую бывает действительно так. Обильное применение лаков, пенок и многих других средств для волос может спровоцировать или усилить проявления перхоти.