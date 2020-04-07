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Перхоть: причины возникновения и способы избавления от неприятного зуда

С перхотью сталкивался почти каждый: белые хлопья на плечах заставляют смущаться и нервно стряхивать их, пока никто не видит. Кто-то годами пытается избавиться от напасти (не жалея денег на аптечные шампуни и врачей), у кого-то перхоть проходит также внезапно, как и появилась. Выяснили у специалиста причины появления надоедливого зуда и что делать, чтобы патология не вернулась.
Мария Дмитриевна Самбурская
врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог

Мужчинам повезло меньше

Перхоть является одним из проявления такого заболевания как себорейный дерматит. Это широко распространённое хроническое заболевание кожи, богатой сальными железами. Характерными проявлениями является покраснение и шелушение кожи. Так как мы говорим о волосистости части головы, то стоит отметить что большинство людей не может заметить первые проявления заболевания. Женщинам, как правило, об этом сообщает парикмахер, стилист в салоне. А мужчины удивленно замечают белые чешуйки на одежде. Данному заболеванию подвержены оба пола. Но если мы говорим о статистике, то мужчины сталкиваются чаще женщин, средний возраст - от 20 до 50 лет.

Но это не значит, что данное заболевание не встречается у детей и женщин. Начало как правило постепенное, поэтому многие люди не замечают его сразу, отмечая лишь периодический легкий зуд на голове. Связывая это с применениями косметические средств для волос, что, кстати, зачастую бывает действительно так. Обильное применение лаков, пенок и многих других средств для волос может спровоцировать или усилить проявления перхоти.

Фото: Pexels.com

Выясните причину и устраните ее

Как правило, обострение происходит в осенне-зимний период. Что может повлиять на возникновение?

  • Сильный стресс;

  • гормональная перестройка организма;

  • смена климата;

  • нарушение диеты, прибавка или резкая потеря в весе, пищевая непереносимость;

  • обострение хронических заболеваний;

  • смена места жительства (жесткость воды, сухость воздуха в квартире имеют значение!)

Многие годами не могут избавиться от этой проблемы из-за того что не правильно подходят к лечению, лишь снимая внешние проявления. Перхоть на время исчезла - пациент успокоился и забыл о проблеме. Это неправильный подход, который и приводит к мысли, что перхоть не лечится. Для врача достаточно клинической картины для постановки диагноза и назначения лечения. Многие люди не считают эту проблему столь важной и не обращаются к специалисту, а действуют самостоятельно, скупая лечебные шампуни в аптеке (с содержанием сульфида селена, дёгтя, кетоканазола...) Это не лишено смысла, но заболевание вскоре возвращается из-за того, что лечение не было проведено в полном объёме. Помните, что проблему нужно решать комплексно.

Чаще всего даже самые сильные проявления удаётся убрать за 1,5-2 месяца, и в основном пациенты проводят все предписанные манипуляции дома, по назначению врача, приходя на осмотр всего один-два раза.

Фото: Pexels.com

Профилактика появления перхоти

Когда вам, наконец, удастся избавиться от неприятного зуда и вернуть в гардероб черные вещи, не пренебрегайте профилактикой. Перечислим основные правила.

  • Воздух в квартире не должен быть сухим, в осенне-зимний период обзаведитесь увлажнителем воздуха - кожа и волосы скажут спасибо.

  • Старайтесь питаться правильно. Звучит банально, но рацион и в этом случае имеет значение. Меньше фастфуда, больше сезонных овощей и фруктов.

  • Если в организме не хватает определенного витамина (сдайте соответствующие анализы и выясните это), восполните его недостаток.

  • Постарайтесь разрешить стрессовую ситуацию. Постоянно нервничая, вы увеличиваете шанс возвращения перхоти. А также бессонницы, проблем с кожей, желудком и не только. Пока не устраните проблему, средства будут снимать лишь внешние проявления.

  • Избавившись от перхоти, на время откажитесь от привычных укладочных средств, дайте коже головы отдохнуть.

  • Проконсультируйтесь с дерматологом, трихологом на предмет того, какой шампунь стоит использовать на постоянной основе после периода лечения. Некоторые доктора советуют на первое время приобрести самый обычный детский шампунь: без сульфатов и парабенов.

Фото: Pexels.com

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