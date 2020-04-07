Перхоть: причины возникновения и способы избавления от неприятного зуда
Мужчинам повезло меньше
Перхоть является одним из проявления такого заболевания как себорейный дерматит. Это широко распространённое хроническое заболевание кожи, богатой сальными железами. Характерными проявлениями является покраснение и шелушение кожи. Так как мы говорим о волосистости части головы, то стоит отметить что большинство людей не может заметить первые проявления заболевания. Женщинам, как правило, об этом сообщает парикмахер, стилист в салоне. А мужчины удивленно замечают белые чешуйки на одежде. Данному заболеванию подвержены оба пола. Но если мы говорим о статистике, то мужчины сталкиваются чаще женщин, средний возраст - от 20 до 50 лет.
Но это не значит, что данное заболевание не встречается у детей и женщин. Начало как правило постепенное, поэтому многие люди не замечают его сразу, отмечая лишь периодический легкий зуд на голове. Связывая это с применениями косметические средств для волос, что, кстати, зачастую бывает действительно так. Обильное применение лаков, пенок и многих других средств для волос может спровоцировать или усилить проявления перхоти.
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Выясните причину и устраните ее
Как правило, обострение происходит в осенне-зимний период. Что может повлиять на возникновение?
Сильный стресс;
гормональная перестройка организма;
смена климата;
нарушение диеты, прибавка или резкая потеря в весе, пищевая непереносимость;
обострение хронических заболеваний;
смена места жительства (жесткость воды, сухость воздуха в квартире имеют значение!)
Многие годами не могут избавиться от этой проблемы из-за того что не правильно подходят к лечению, лишь снимая внешние проявления. Перхоть на время исчезла - пациент успокоился и забыл о проблеме. Это неправильный подход, который и приводит к мысли, что перхоть не лечится. Для врача достаточно клинической картины для постановки диагноза и назначения лечения. Многие люди не считают эту проблему столь важной и не обращаются к специалисту, а действуют самостоятельно, скупая лечебные шампуни в аптеке (с содержанием сульфида селена, дёгтя, кетоканазола...) Это не лишено смысла, но заболевание вскоре возвращается из-за того, что лечение не было проведено в полном объёме. Помните, что проблему нужно решать комплексно.
Чаще всего даже самые сильные проявления удаётся убрать за 1,5-2 месяца, и в основном пациенты проводят все предписанные манипуляции дома, по назначению врача, приходя на осмотр всего один-два раза.
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Профилактика появления перхоти
Когда вам, наконец, удастся избавиться от неприятного зуда и вернуть в гардероб черные вещи, не пренебрегайте профилактикой. Перечислим основные правила.
Воздух в квартире не должен быть сухим, в осенне-зимний период обзаведитесь увлажнителем воздуха - кожа и волосы скажут спасибо.
Старайтесь питаться правильно. Звучит банально, но рацион и в этом случае имеет значение. Меньше фастфуда, больше сезонных овощей и фруктов.
Если в организме не хватает определенного витамина (сдайте соответствующие анализы и выясните это), восполните его недостаток.
Постарайтесь разрешить стрессовую ситуацию. Постоянно нервничая, вы увеличиваете шанс возвращения перхоти. А также бессонницы, проблем с кожей, желудком и не только. Пока не устраните проблему, средства будут снимать лишь внешние проявления.
Избавившись от перхоти, на время откажитесь от привычных укладочных средств, дайте коже головы отдохнуть.
Проконсультируйтесь с дерматологом, трихологом на предмет того, какой шампунь стоит использовать на постоянной основе после периода лечения. Некоторые доктора советуют на первое время приобрести самый обычный детский шампунь: без сульфатов и парабенов.
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