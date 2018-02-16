Пародонтит — это воспаление пародонта. Пародонт — комплекс тканей, окружающих и удерживающих зуб. Его составляющими являются десны, цемент (ткань, покрывающая зуб), периодонт (связка) и кость. В 70% случаев причина заболевания пародонта —ненадлежащая гигиена полости рта. Остальные 30% — нависающие края пломбы, нарушения прикуса, генетика. Дополнительный фактор риска заболевания пародонтитом — сахарный диабет. Это системное заболевание, которое проявляется нарушением питания тканей (ангиопатия), а десна — это одна из самых обогащенных сосудами тканей, которая, соответственно, из-за сахарного диабета страдает.

Если у вас присутствует хотя бы один из перечисленных ниже симптомов, значит, у вас есть веский повод обратиться к стоматологу: