Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Чем опасен пародонтит и как его лечить

Что такое пародонтит? Если вы думаете, что это просто кровоточивость десен, то очень рискуете. Из-за пародонтита можно лишиться даже здоровых зубов.
Лали Горбачева
врач-стоматолог-терапевт, эндодантист, пародонтолог

Пародонтит — это воспаление пародонта. Пародонт — комплекс тканей, окружающих и удерживающих зуб. Его составляющими являются десны, цемент (ткань, покрывающая зуб), периодонт (связка) и кость. В 70% случаев причина заболевания пародонта —ненадлежащая гигиена полости рта. Остальные 30% — нависающие края пломбы, нарушения прикуса, генетика. Дополнительный фактор риска заболевания пародонтитом — сахарный диабет. Это системное заболевание, которое проявляется нарушением питания тканей (ангиопатия), а десна — это одна из самых обогащенных сосудами тканей, которая, соответственно, из-за сахарного диабета страдает.

Если у вас присутствует хотя бы один из перечисленных ниже симптомов, значит, у вас есть веский повод обратиться к стоматологу:

  • Кровоточивость десен
  • Подвижность зубов
  • Неприятный запах изо рта
  • Зубные камни

1 из 3

ПредыдущаяСтадии заболевания пародонта
Arrows-right
Стадии заболевания пародонта
Обсуждаемое
Дмитрий Маликов шокировал дочь неожиданным признанием: «Ты приемная»
«Это наше личное дело»: у Юлии Ковальчук разгорелся конфликт с поклонниками из-за имени дочери
61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Анфиса Чехова раскрыла главный секрет правильного похудения: «Иначе вес будет возвращаться снова и снова»
«Хочу на ручки. Но вешу много»: Настасья Самбурская похвасталась фигурой и пожаловалась на мужчин
«Быть счастливым каждый день»: Елена Маликова ответила на нападки хейтеров
Гороскоп