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Паническая атака или проблемы с сердцем? Как отличить одно от другого и чем лечить

Панические атаки уже давно не редкость: они лидируют среди причин обращения, признаются психотерапевты. Как это выглядит? Человека охватывает внезапный неконтролируемый страх за жизнь без реальной угрозы жизни: вы начинаете задыхаться, учащается сердцебиение, тошнит, мутит, ноги вялые, вы вот-вот упадете в обморок, и кажется, что умрете. Как отличить паническую атаку от проблем с сердцем и других заболеваний, под которые атака маскируется, и — самое главное — упражнения для остановки панических атак — в материале Passion.ru

Что такое паническая атака

Панические атаки могут возникнуть у совершенно здорового человека — здорового как физически, так и психически. Однако когда этот симптом появляется, страдающего охватывает ужас, что он серьезно болен и либо умрет от остановки сердца/удушья и т.д., либо сойдет с ума. Сразу оговоримся: не произойдет ни того, ни другого.

Паническая атака — это сильный страх, в результате которого происходит повышенная выработка адреналина. Подробнее о причинах возникновения панических атак мы уже писали.

**Типичный сценарий:**во время первого приступа страха человек вызывает скорую, потом приступы повторяются, он обследуется, но не находит соматических заболеваний. При благоприятном сценарии кто-то из обследующих пациента врачей направляет его к психотерапевту, и человек наконец узнает, что он не одинок, у него панические атаки, довольно распространенная проблема. Хуже, если атаки стали регулярными, и человек начал ограничивать себя в деятельности или передвижениях, чтобы избежать повторных приступов (кто-то боится ездить в метро, кто-то вообще покидать квартиру). Паническим расстройством страдает до 5% населения.

Признаки панической атаки

Для начала важно понять, что происходит в организме во время панической атаки.

«Когда мы чего-то резко испугались, мы зажимаем мышцы живота и задерживаем дыхание. То есть создаем мышечный тонус и запас кислорода. Паническая атака начинается так же. Но чтобы обеспечить тонус мышц, запас кислорода должен увеличиваться, поэтому сердце начинает биться быстрее. Начинается гипервентиляция легких. В результате человек испытывает тахикардию, из-за частого дыхания начинает кружиться голова, с каждым повышением тонуса мышц появляется тремор, ладони начинают потеть».
Ирина Хвингия,
нейропсихолог, клинический психолог

Отличительная особенность ПА от болезни — непредсказуемость, лавинообразное нарастание. Плюс к физиологическим симптомам прибавляются психологические, перечисляет Ирина Хвингия:

— Спутанность или сужение сознания. — Ощущение «кома в горле». — Дереализация: ощущение, что все вокруг будто нереально или происходит где-то далеко от человека. — Деперсонализация: собственные действия больного воспринимаются будто бы «со стороны». — Страх смерти. — Страх сойти с ума или совершить неподобающий поступок (кричать, упасть в обморок, броситься на человека, обмочиться и т.д.). — Навязчивые мысли. После приступа человек ещё долго думает об опасности, не расстается с тревожными мыслями.

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