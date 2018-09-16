Паническая атака или проблемы с сердцем? Как отличить одно от другого и чем лечить

Что такое паническая атака

Панические атаки могут возникнуть у совершенно здорового человека — здорового как физически, так и психически. Однако когда этот симптом появляется, страдающего охватывает ужас, что он серьезно болен и либо умрет от остановки сердца/удушья и т.д., либо сойдет с ума. Сразу оговоримся: не произойдет ни того, ни другого.

Паническая атака — это сильный страх, в результате которого происходит повышенная выработка адреналина. Подробнее о причинах возникновения панических атак мы уже писали.

**Типичный сценарий:**во время первого приступа страха человек вызывает скорую, потом приступы повторяются, он обследуется, но не находит соматических заболеваний. При благоприятном сценарии кто-то из обследующих пациента врачей направляет его к психотерапевту, и человек наконец узнает, что он не одинок, у него панические атаки, довольно распространенная проблема. Хуже, если атаки стали регулярными, и человек начал ограничивать себя в деятельности или передвижениях, чтобы избежать повторных приступов (кто-то боится ездить в метро, кто-то вообще покидать квартиру). Паническим расстройством страдает до 5% населения.

Признаки панической атаки

Для начала важно понять, что происходит в организме во время панической атаки.