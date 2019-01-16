Основные мифы и факты об онкологии, о которых вам полезно знать

Почему вдруг организм начинает сам себя убивать? С чего вдруг здоровая клетка начинает мутировать? Современная медицина в большинстве случаев не может точно предсказать, где и когда может начаться процесс мутации, но существуют так называемые факторы канцерогенности — определенные условия, при которых клеточный сбой более вероятен. Но даже наличие всех этих факторов не гарантирует возникновение рака в том или ином организме. Так как себя обезопасить? Существует ли свод правил, выполнение которых может обеспечить человеку защиту? Именно потому, что современная медицина пока ещё не может четко ответить на эти вопросы, и возникает множество теорий, запугиваний и мифов. Рассмотрим некоторые из них.

Миф №1: Раком можно заразиться

Начнем с того, что рак — это не инфекционное заболевание, им нельзя заразиться ни через еду, ни воздушно-капельным путем, ни проживая рядом с больным человеком. Единственное, что может передаваться от человека к человеку — это генетическая предрасположенность к тому или иному виду онкологических новообразований. Также существуют вирусы и бактерии, которые могут увеличивать риск возникновения рака. Такие виды опухолей так и называются — вирус-ассоциированные опухоли. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) значительно повышает риск возникновения рака шейки матки, но в природе существует более 100 видов этого вируса, из которых только 10 способны привести к раку. Также наличие в организме человека бактерии Helicobacter pylori может провоцировать рак желудка. Эта бактерия очень распространена среди взрослого населения, но вызывает рак она лишь у малого количества людей. По последним исследованиям Cancer Research UK, организации по исследованию рака в Великобритании, всего в одном из 100 случаев возможен повышенный риск развития рака желудка именно вследствие наличия в организме Helicobacter pylori. Опасны и вирусы гепатита В и С, которые являются причиной возникновения цирроза печени, что само по себе может стать пусковым механизмом для развития рака печени.