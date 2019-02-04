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Основные факты об эпидемии кори, которые необходимо знать каждому из вас

Сми пестрят сообщениями о смертях от кори в соседних странах и карантине в Московских школах. Причем это касается вовсе не только детей — болеют взрослые. Среди населения зреет паника, которая затмила даже страхи в связи с гриппом. Как обстоят дела с корью на самом деле, кому грозит опасность и что это вообще за заболевание — в материале Passion.ru и Анастасии Кривченковой.
Анастасия Кривченкова,
заместитель главного врача по медицинской части Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте

История борьбы с корью (лат. morbilli)

В настоящее время все чаще мы слышим о таком страшном и грозном заболевании – корь. Это одна из тех болезней, с которой человечество сталкивалось со средних веков и которое оказывало большое влияние на численность (смертность) населения.

Только в 1954 г был выделен вирус кори, а в 1963 г разработана и лицензирована вакцина против кори. С этого момента началась программа по глобальной ликвидации кори во всем мире. Мероприятия по борьбе с корью, предпринимаемые ВОЗ (массовая вакцинация), привели к снижению глобальной смертности от кори с 2000 по 2014 годы на 79 %, то есть почти в пять раз.

К 2015 году планировалось снижение смертности от кори на 95 % (в 20 раз) по сравнению с 2000 годом, а к 2020 полностью ликвидировать корь по меньшей мере в пяти регионах ВОЗ. Однако эти показатели не были достигнуты, в связи с тем, что в последние года резко снизился уровень вакцинации против кори, особенно в некоторых группах населения в ряде стран Европы.

Корь снова вышла из-под контроля: ситуация в Европе

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет.

Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Наиболее пострадавшие страны – Украина и Грузия. Только за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии — 396 больных на 1 млн населения, в Черногории – 324 больных на 1 млн населения, в Греции – 261 больных на 1 млн населения, в Румынии – 84 больных на 1 млн населения, в Молдове – 77 больных на 1 млн населения, во Франции – 43 больных на 1 млн населения, в Италии 42 больных на 1 млн населения.

В 2019 году неблагополучная ситуация продолжает ухудшаться. Из-за эпидемии кори Польша намерена запретить въезд непривитым гражданам Украины. По данным Минздрава Украины, только за период с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года в стране заболело 2305 человек. Минздрав Грузии 18 января 2019 года объявил об эпидемии кори, где за 2 недели зарегистрировано более 300 случаев инфекции.

Ситуация с корью в России

В Российской Федерации, в отличие от европейских стран, ситуация по кори пока стабильная, несмотря на увеличение числа заболевших. Системно проводимые профилактические мероприятия, основным из которых является иммунизация населения, позволяют не допустить распространение инфекции. Охваты вакцинацией населения страны (как детского, так и взрослого) более 95% обеспечивают сдерживание существующих рисков в условиях эпидемического распространения кори в Европейском регионе.

Однако случаи кори в России регистрируются, преимущественно среди не привитых лиц, которые не получили прививки в связи с отказом, медицинскими противопоказаниями или при отсутствии постоянного места жительства.

Более 50 человек заразились корью во Владимирской области — в основном это жители цыганского поселка. Четверо заболевших также зафиксировали в Екатеринбурге.

В любом случае, 80% случаев кори в России не имеют распространения, благодаря высокой иммунной прослойке и своевременно проводимым мероприятиям.

Показатель заболеваемости корью в нашей стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 млн. населения. Большинство случаев кори связаны с завозом инфекции из-за рубежа.

Вакцинация от кори в России

В России действует Национальная программа по борьбе с корью, задачей которой является полное уничтожение этой болезни на территории Российской Федерации. Вакцинация от кори входит в национальный календарь обязательных прививок. Ее проводят не болевшим корью детям в возрасте 12 месяцев. Вторая прививка (ревакцинация) проводится в возрасте 6 лет (перед школой). Возможно введение как моновакцины (только против кори), так и ди – и тривакцины (против кори, паротита и краснухи).

С 2011 года прививка против кори введена в национальный календарь прививок для взрослого населения до 35 летнего возраста, а сотрудники отраслей, входящих в группы риска — до 55 лет (работники образования, здравоохранения, торговли, коммунальной и социальной сферы и др.). Прививка безопасна и помогает избежать развития тяжелых осложнений и летальных исходов. Каждый взрослый человек должен иметь данные о 2-х прививках против кори.

Карантин по кори в Москве

По состоянию на 31.01.19, по данным Роспотребнадзора, в Москве зарегистрированы 2 очага заболевания корью среди школьников, не привитых против кори, в том числе по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок. В связи с регистрацией очагов кори, в школах проведены противоэпидемические мероприятия, усилен противоэпидемический режим. Организовано медицинское наблюдение за учащимися и сотрудниками, находившимися в контакте с заболевшими детьми. Проводится иммунизация против кори по эпидемическим показаниям. В школах введены ограничительные мероприятия сроком на 21 день: отменены массовые мероприятия, не привитые и не болевшие корью дети и подростки в образовательном учреждении также отстраняются от посещения учреждения сроком на 21 день.

Ограничительные мероприятия введены только в тех зданиях образовательных организаций, где зарегистрированы случаи кори. В одной из школ ВАО по результатам проведенных обследований, включая лабораторную диагностику, случай кори у школьника не подтвердился, и ранее введенные ограничительные мероприятия в этой школе отменены с 30.01.2019.

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