Основные факты об эпидемии кори, которые необходимо знать каждому из вас

История борьбы с корью (лат. morbilli)

В настоящее время все чаще мы слышим о таком страшном и грозном заболевании – корь. Это одна из тех болезней, с которой человечество сталкивалось со средних веков и которое оказывало большое влияние на численность (смертность) населения.

Только в 1954 г был выделен вирус кори, а в 1963 г разработана и лицензирована вакцина против кори. С этого момента началась программа по глобальной ликвидации кори во всем мире. Мероприятия по борьбе с корью, предпринимаемые ВОЗ (массовая вакцинация), привели к снижению глобальной смертности от кори с 2000 по 2014 годы на 79 %, то есть почти в пять раз.

К 2015 году планировалось снижение смертности от кори на 95 % (в 20 раз) по сравнению с 2000 годом, а к 2020 полностью ликвидировать корь по меньшей мере в пяти регионах ВОЗ. Однако эти показатели не были достигнуты, в связи с тем, что в последние года резко снизился уровень вакцинации против кори, особенно в некоторых группах населения в ряде стран Европы.

Корь снова вышла из-под контроля: ситуация в Европе

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет.

Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Наиболее пострадавшие страны – Украина и Грузия. Только за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии — 396 больных на 1 млн населения, в Черногории – 324 больных на 1 млн населения, в Греции – 261 больных на 1 млн населения, в Румынии – 84 больных на 1 млн населения, в Молдове – 77 больных на 1 млн населения, во Франции – 43 больных на 1 млн населения, в Италии 42 больных на 1 млн населения.

В 2019 году неблагополучная ситуация продолжает ухудшаться. Из-за эпидемии кори Польша намерена запретить въезд непривитым гражданам Украины. По данным Минздрава Украины, только за период с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года в стране заболело 2305 человек. Минздрав Грузии 18 января 2019 года объявил об эпидемии кори, где за 2 недели зарегистрировано более 300 случаев инфекции.