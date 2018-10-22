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Цистит, насморк и другие проблемы со здоровьем, которых можно избежать в осенний период

Бывает, что осенью не только одолевает грусть, но и тело начинает протестовать. Это типичное время для сезонного обострения хронических заболеваний. У кого-то это насморк, у кого-то цистит, который обостряется каждую осень. Врач-терапевт рассказывает, какие заболевания чаще всего напоминают о себе осенью и какую профилактику стоит провести, чтобы в этом году избежать неприятного повторения симптомов.
Анна Рыбакова,
врач-терапевт клиники НИАРМЕДИК в Перово

Почему осенью обостряются хронические заболевания

Если мы говорим об обострении или рецидиве заболеваний, то подразумеваем хронические неинфекционные патологии, которые, как правило, имеют продолжительное течение и развиваются благодаря целому комплексу факторов: генетических, физиологических, экологических и других.

Хотя общий здоровый фон для человека важен в любое время года, в осенний и весенний сезоны организм особенно уязвим и подвержен физиологическому стрессу. Резкая смена климатических условий, отсутствие солнечного света, нестабильный гормональный фон, нехватка необходимых микроэлементов и витаминов обнажает нашу иммунную систему и запускает «спящие» патологические процессы.

Поэтому в межсезонье так важно соблюдать меры, которые помогут поддержать организм. К ним можно отнести: отсутствие вредных привычек, устойчивость к стрессовым ситуациям, стабильный эмоциональный фон, нормированный труд, полноценный сон и питание, пребывание на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки.

В качестве наиболее распространенных заболеваний, которые чаще всего обостряются в весеннее-осенний период, можно выделить следующие.

ЛОР-заболевания

Обострения бронхолегочных заболеваний, а также лор-органов: бронхит, ринит, синусит, гайморит, отит, тонзиллит, фарингит, ларингит и др. обычно являются следствием переохлаждений, резких температурных перепадов. Клиническая картина характерна поражением слизистой органов, выделениями из носа, ушей, бронхов, кашлем, повышенной температурой тела.

Лор-органы имеют специфическое строение и тесно связаны между собой, поэтому заболевание одного органа непременно поражает целую систему. Например, заболевшее горло приводит к насморку, а тот в хронической форме может перерасти в воспаление гайморовых пазух, которое, как правило, отягчается и высокой температурой тела, и сильной головной болью, и гнойными выделениями из носа. Поэтому лечение всегда назначается комплексно.

Проблемы с кожей

Хронические дерматологические заболевания (дерматиты, экземы и т. д.) также имеют свойства напоминать о себе в межсезонье. С приходом осени на коже, часто на руках, появляется сыпь, которая впоследствии может сливаться в крупные очаги, перерождаться в образования с гнойным содержимым. Этот процесс сопровождается отечностью, жжением, появлением ран и корочек, что в свою очередь провоцирует эрозивные поражения на коже. Причиной таких обострений часто являются неврозы, стрессы, а также заболевания органов ЖКТ: гастриты, дуодениты, колиты, дисбактериоз кишечника, холециститы и т.д. Кожные реакции на низкие температурные режимы и погодные явления: на холод, мороз, ветер, высокую влажность — также частые спутники людей, подверженных аллергическим проявлениям. «Скорую помощь» при рецидиве могут оказать антигистаминные препараты – они способны снять острые симптомы, однако к диагностике и лечению стоит подойти комплексно.

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