Цистит, насморк и другие проблемы со здоровьем, которых можно избежать в осенний период

Почему осенью обостряются хронические заболевания

Если мы говорим об обострении или рецидиве заболеваний, то подразумеваем хронические неинфекционные патологии, которые, как правило, имеют продолжительное течение и развиваются благодаря целому комплексу факторов: генетических, физиологических, экологических и других.

Хотя общий здоровый фон для человека важен в любое время года, в осенний и весенний сезоны организм особенно уязвим и подвержен физиологическому стрессу. Резкая смена климатических условий, отсутствие солнечного света, нестабильный гормональный фон, нехватка необходимых микроэлементов и витаминов обнажает нашу иммунную систему и запускает «спящие» патологические процессы.

Поэтому в межсезонье так важно соблюдать меры, которые помогут поддержать организм. К ним можно отнести: отсутствие вредных привычек, устойчивость к стрессовым ситуациям, стабильный эмоциональный фон, нормированный труд, полноценный сон и питание, пребывание на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки.

В качестве наиболее распространенных заболеваний, которые чаще всего обостряются в весеннее-осенний период, можно выделить следующие.

ЛОР-заболевания