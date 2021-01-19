ОРВИ, астма, артроз и другие болезни, обостряющиеся зимой

Рейтинг «зимних» заболеваний

Существует негласный список самых распространенных зимних болячек, среди них:

острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), грипп;

бронхиальная астма;

аллергии;

артрит;

инфаркт миокарда;

болезни почек;

сезонное аффективное расстройство.

Банальная простуда и грипп естественно на первом месте. Причины тому: общее снижение иммунитета, переохлаждение, недостаток витамина D (зимой темнеет рано — нам банально не хватает солнечного света). Большую часть времени мы проводим в помещениях, где батареи сушат воздух, как следствие иссушается слизистая носа. При минусовой температуре куда более активными становятся риновирусы.

Следует помнить, что взрослые могут болеть простудными заболеваниями до пяти раз в год — это считается нормой, то есть с вашим иммунитетом все в порядке. Если болеете чаще, есть смысл проконсультироваться с врачом. Наш иммунитет серьезно ослабляют хронические заболевания, а не только нездоровый образ жизни.

Лучшей профилактикой гриппа является прививка, которую нужно ставить в начале осени, до ноября. Увы, ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что вы не заболеете. Смысл в другом: будучи привитым, вы легче перенесете заболевание. Грипп опасен именно осложнениями, которые нередко заканчиваются летально. В группе повышенного риска люди старше 65 лет (они же, по статистике, чаще всего прививаются), беременные, дети до пяти лет, пациенты с хроническими заболеваниями. Минимальный возраст для прививки — 6 месяцев. В случае с ОРВИ не стоит бежать в аптеку за лекарствами — достаточно отлежаться дома несколько дней, организм сам должен побороться с вирусом. Если температура выше 38,5 градусов и чувствуете себя плохо, смело принимаете жаропонижающее средство.