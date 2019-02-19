5 рискованных процедур для лица, на которые решится далеко не каждая женщина

Пятое место. Ботокс.
Botox или ботулотоксин – яд, при введении которого подкожно или внутримышечно происходит разглаживание мимических морщин путем полной или частичной блокировки нервных импульсов. Ботокс также отлично зарекомендовал себя в отношении таких проблем как устранение асимметрий на лице, лечение нервного тика, косоглазия и других неврологических расстройств.
Вопреки всеобщим предубеждениям и страхам перед ботулотоксином, в нашем топе он занимает лишь почетное пятое место, так как возможные побочные эффекты, связанные с неправильным введением этого препарата, являются временными и проходят в течение полугода после проведения процедуры.
Неправильное введение ботулотоксина может привести к диффузии препарата в другие области лица, что становится причиной блокировки не той мимики лица, которая изначально планировалась. Самой опасной в этом отношении является зона нижней трети лица, где, блокируя, например, подбородочную мышцу, мы можем на время обездвижить губы.
Превышение дозировки препарата могут привести к такому неприятному осложнению, как истинный птоз верхнего века: когда на несколько месяцев частично или практически полностью верхнее веко прикрывает глаз. Происходит это из-за диффузии препарата в мышцу верхнего века по причине передозировки препарата.
Индивидуальная непереносимость препарата. Пациент может жаловаться на дискомфорт после введение ботулотоксина. Нельзя отрицать, что данный препарат подходит далеко не всем. Некоторые пациенты не могут привыкнуть к тому, что блокируется мимика, и именно это доставляет им неприятные ощущения от введения препарата. Что же касается мимики, то, как уже говорилось выше, через сравнительно небольшой период времени (4-6 месяцев) подвижность мышц постепенно возвращается, и пациент уже не испытывает никакого дискомфорта.
Нарушение пациентом рекомендаций специалиста в раннем восстановительном периоде также может привести к диффузии препарата в совершенно другие зоны лица. Тот же истинный птоз верхнего века может произойти не только из-за нарушений дозировки, но и потому, что, несмотря на предостережения специалиста, пациент тер глаза руками или делал наклоны головой и так далее.
Четвертое место. Лазерное лечение.
Лечение лазером – одна из наиболее эффективных методик омоложения и избавления от проблем с кожей в настоящее время. При помощи лазера можно подтянуть овал лица, избавиться от морщин, проявлений постакне, рубцов, гиперпигментации кожи. Одной процедуры лечения лазером для получения необходимого результата обычно недостаточно. Как правило, данные процедуры проводятся курсом: количество приемов определяется специалистом в зависимости от состояния кожи пациента.
Существует огромное количество лазерных аппаратов, которые широко используются как в косметологии, так и в хирургической практике. Поэтому переоценить их достоинства достаточно тяжело, ведь они приносят реальную пользу и делают это достаточно быстро и качественно. Однако и от вреда, причиненного лазером, застрахованы далеко не все.
Говоря о безопасности лечения лазером, стоит выделить основное, на что должен обращать внимание специалист перед началом любой процедуры – это правильный выбор длины волны для достижения нужного эффекта и оказания воздействия на те или иные структуры: меланин, волосяные луковицы, белок кожи.
· Первое правило лазерного лечения – это работа с сертифицированными аппаратами, в которых точно откалиброваны и установлены аблятивные параметры лазерной установки. · Второе правило – лазерным лечением могут заниматься только специально обученные специалисты – врачи-косметологи или хирурги, в обязательном порядке имеющие сертификаты, подтверждающие свое право на оказание тех или иных видов лечения. · Третье правило – обязательное взаимодействие пациента и специалиста, заключающееся в полном и безоговорочном выполнении всех рекомендаций врача после проведения процедуры. Так как отказ от их выполнения чреват такими последствиями как образование рубцов, гиперпигментация, появление на коже неровностей и увеличения срока реабилитации.