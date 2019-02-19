5 рискованных процедур для лица, на которые решится далеко не каждая женщина

Четвертое место. Лазерное лечение.

Лечение лазером – одна из наиболее эффективных методик омоложения и избавления от проблем с кожей в настоящее время. При помощи лазера можно подтянуть овал лица, избавиться от морщин, проявлений постакне, рубцов, гиперпигментации кожи. Одной процедуры лечения лазером для получения необходимого результата обычно недостаточно. Как правило, данные процедуры проводятся курсом: количество приемов определяется специалистом в зависимости от состояния кожи пациента.

Существует огромное количество лазерных аппаратов, которые широко используются как в косметологии, так и в хирургической практике. Поэтому переоценить их достоинства достаточно тяжело, ведь они приносят реальную пользу и делают это достаточно быстро и качественно. Однако и от вреда, причиненного лазером, застрахованы далеко не все.

Говоря о безопасности лечения лазером, стоит выделить основное, на что должен обращать внимание специалист перед началом любой процедуры – это правильный выбор длины волны для достижения нужного эффекта и оказания воздействия на те или иные структуры: меланин, волосяные луковицы, белок кожи.

· Первое правило лазерного лечения – это работа с сертифицированными аппаратами, в которых точно откалиброваны и установлены аблятивные параметры лазерной установки. · Второе правило – лазерным лечением могут заниматься только специально обученные специалисты – врачи-косметологи или хирурги, в обязательном порядке имеющие сертификаты, подтверждающие свое право на оказание тех или иных видов лечения. · Третье правило – обязательное взаимодействие пациента и специалиста, заключающееся в полном и безоговорочном выполнении всех рекомендаций врача после проведения процедуры. Так как отказ от их выполнения чреват такими последствиями как образование рубцов, гиперпигментация, появление на коже неровностей и увеличения срока реабилитации.