Не с первого раза: в каком браке женщины наиболее счастливы и что делать тем, кто еще не замужем

Первый блин комом

По статистике каждый второй брак в России заканчивается разводом. В документах супруги как правило указывают причину расставания - не сошлись характерами. Однако, если резюмировать все озвученные причины разрыва отношений, то вырисовывается общая закономерность - стремление к более счастливой жизни.

Ученые из НИУ «Высшая школа экономики» и Московского государственного психолого-педагогического университета провели исследование, показывающее уровень благополучия в браке. В фокус-группу вошли женщины от 35 до 55 лет. Оценивался как общий уровень удовлетворенностью жизнью, так и удовлетворённость отдельными ее сферами. Такими, как отношения с людьми, ощущение самостоятельности, достижение личных целей, принятием себя и других. Оказалось, что женщины в первом, втором браке, а также разведенные дамы имеют примерно одинаковый показатель удовлетворенности. А вот те, кто решился на третий брак, достигают максимального психологического благополучия! Что не так с двумя предыдущими союзами?

На первый брак, как правило, выпадает рождение детей. Чаще всего люди стремятся узаконить отношения с целью создания семьи. Появление ребенка повышает психологическую нагрузку на обеих супругов, для многих пар это становится настоящим испытанием на прочность. Если супруги прожили в браке несколько лет прежде, чем обзавестись потомством, пережить новый опыт им легче, но и в этом случае отношения могут дать трещину. По статистике, многие пары распадаются в первые два-три года после рождения малыша. В семье появляется новый центр вселенной и нередко муж начинает почувствовать себя лишним. Итогом может стать стремление провести время в компании друзей или другой женщины...