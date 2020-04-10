Не с первого раза: в каком браке женщины наиболее счастливы и что делать тем, кто еще не замужем
Первый блин комом
По статистике каждый второй брак в России заканчивается разводом. В документах супруги как правило указывают причину расставания - не сошлись характерами. Однако, если резюмировать все озвученные причины разрыва отношений, то вырисовывается общая закономерность - стремление к более счастливой жизни.
Ученые из НИУ «Высшая школа экономики» и Московского государственного психолого-педагогического университета провели исследование, показывающее уровень благополучия в браке. В фокус-группу вошли женщины от 35 до 55 лет. Оценивался как общий уровень удовлетворенностью жизнью, так и удовлетворённость отдельными ее сферами. Такими, как отношения с людьми, ощущение самостоятельности, достижение личных целей, принятием себя и других. Оказалось, что женщины в первом, втором браке, а также разведенные дамы имеют примерно одинаковый показатель удовлетворенности. А вот те, кто решился на третий брак, достигают максимального психологического благополучия! Что не так с двумя предыдущими союзами?
На первый брак, как правило, выпадает рождение детей. Чаще всего люди стремятся узаконить отношения с целью создания семьи. Появление ребенка повышает психологическую нагрузку на обеих супругов, для многих пар это становится настоящим испытанием на прочность. Если супруги прожили в браке несколько лет прежде, чем обзавестись потомством, пережить новый опыт им легче, но и в этом случае отношения могут дать трещину. По статистике, многие пары распадаются в первые два-три года после рождения малыша. В семье появляется новый центр вселенной и нередко муж начинает почувствовать себя лишним. Итогом может стать стремление провести время в компании друзей или другой женщины...
Фото: Pexels.com
Попытка номер два
Женщина, в свою очередь, часто страдает от послеродовой депрессии, которая может длиться до года. Кроме того, молодая мамочка нуждаются в том, чтобы ее воспринимали не только как мать, но и как любимую женщину, оказывали ей знаки внимания. По факту чаще всего в первые месяцы после родов она буквально прикована к младенцу и все вокруг считают, что это в порядке вещей. Но дело, конечно, не только в испытаниях, связанных с родительством. Зачастую брак – это еще и первый опыт совместной жизни. У каждого из супругов уже есть сформировавшиеся привычки, а вот умения договариваться и озвучивать проблемы пока нет. В результате у некоторых пар семейная лодка разбивается о быт в самом начале совместного плаванья.
Ученые выяснили, что после первого развода женщина чувствует вину за то, что не смогла сохранить семью. Второй брак в этом смысле становится способом «залечить» травму и исправить ошибки предыдущего. Говорят, в одну воронку снаряд не падает… Но практика показывает, что новый брак также не застрахован от распада.
Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com
Крах всех надежд
«В первый раз ты выходишь замуж в розовых очках и думаешь, что у тебя все будет идеально! После развода многое списываешь на то, что просто партнер оказался не тот. Вот сейчас я выберу правильного и жизнь будет шоколадной! Ты думаешь, что во втором браке окажешься умнее. Оттачиваешь мастерство быта и взаимопонимания, стараешься больше думать об интересах супруга… Но по факту, как я поняла уже в третьем браке, начинать нужно с себя. Ты сам должен быть готов меняться!
Что касается второго развода, то переживается он легче, чем первый. В первом браке у тебя есть иллюзия, что замуж – это раз и навсегда, поэтому развод воспринимается как крах всех надежд, ценностей и иллюзий. Это огромный стресс для обоих супругов. Второй развод - это больше бумажная волокита. Тебе уже знаком сценарий. Кстати, мой второй муж переживал больше меня, так как для него это был первый опыт. Я поддерживала его, как могла, мы расстались друзьями.
Вступать в третьи отношения тяжело, но каждый человек хочет счастья и это желание пересиливает. Выходишь замуж уже действительно без иллюзий. Понимая, что идеальных людей нет. Будут ссоры, но ты заранее готов уступать человеку, быть гибче и нивелировать все сложности».
Шанс есть у всех
«На счастливое состояние женщины может влиять не только количество замужеств, но и эмоциональная зрелость. Как правило, к третьему браку женщина приходит в том возрасте, когда за ее плечами уже есть большой жизненный опыт, который в народе именуется житейской мудростью. Она проявляется в социальной гибкости и умении договариваться с партнером. Опыт предыдущих отношений позволяет женщине лучше понять себя. У нее появляется уверенность в своих силах и в понимании того, чего она хочет от супруга. И, самое главное, женщина готова заявлять об этом, а не ждать, что все наладится само собой. Именно это стратегия и дает высокий уровень удовлетворенности!
Мы все выросли на сказках, где влюбленные живут долго и счастливо, а потом умирают в один день. Для 21 века это редкий пример. Но все равно всем хочется, чтобы было именно так! Этот фактор завышенных ожиданий создает много напряжения в отношениях супругов, да и в жизни в целом.
Но есть и хорошая новость для тех, кто не замужем, но все-таки планирует выйти замуж один раз и навсегда. Сегодня доступно много различных институтов - сексологов, психологов, тренингов, которые могут помочь вам наладить взаимоотношения, развить гибкость и выстроить диалог с партнером. Если вы готовы работать над отношениями, то у вас есть все инструменты, чтобы сделать вашу семью такой, о которой вы мечтали. Главное - работа над собой».
Фото: Pexels.com, Рixabay.com
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