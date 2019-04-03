Мужское бесплодие – причины, симптомы и способы лечения

О причинах бесплодия у мужчин

Чаще всего к мужском бесплодию могут приводить различные заболевания. Самые распространенные инфекционные заболевания с большим процентом осложнений, приводящих к мужскому бесплодию, это эпидемический паротит (свинка) и бруцеллез. Необходимо помнить о национальном календаре профилактических прививок и своевременно прививать детей в дошкольном возрасте, чтобы будущий мужчина был надежно защищен от этих болезней с детства.

Также частыми причинами мужского бесплодия являются аномалии развития в репродуктивной системе (крипторхизм, гипоспадия, варикоцеле, гипогонадизм). Для их выявления и своевременного лечения необходимо регулярно посещать врача-педиатра и детского уролога-андролога.

В подростковом возрасте следует особенно обратить внимание на развитие грамотного и ответственного отношения к своему здоровью у ребенка. Подростку необходимо знать о том, что есть заболевания, передающиеся половым путем (хламидиоз, гонорея, трихомониаз и др.), которые в будущем могут стать причиной бесплодия. Надежной защитой от этих угроз может стать только защищенный половой акт, а прежде всего сексуальная культура и ответственное отношение к здоровью.

Среди причин бесплодия у мужчин следует выделить неинфекционные воспалительные процессы (воспаления простаты и мочеточников), сахарный диабет, эндокринные нарушения, интоксикации, травмы репродуктивных органов, новообразования яичек (доброкачественные и злокачественные) и наследственную предрасположенность. Для профилактики этих нарушений необходимо вести здоровый образ жизни, регулярно проходить профилактические осмотры.

Также есть ряд факторов, способствующих развитию мужского бесплодия. Они являются своего рода «пусковым механизмом», усугубляя и усиливая имеющиеся проблемы с репродуктивным здоровьем у мужчины. Это прежде всего работа на вредном производстве и такие факторы, как: ионизирующее излучение, вибрация, химические вещества, электромагнитные волны. Значимый «вклад» в ухудшение мужского здоровья вносят и малоподвижный образ жизни (гиподинамия), вредные привычки (употребление алкоголя, наркотических средств, курение), высокий уровень стрессовых и психоэмоциональных нагрузок.

Диагнозы и последствия

Все эти «враги» в той или иной степени приводят к морфологическим нарушениям в строении сперматозоидов.

Так чаще всего отмечают патологию хвоста, аномалии акросомальной области, изменение формы ядра, незрелые формы, нарушение формирования шейки и тела, удвоение или изменение размера головки.

У подобных морфологически измененных клеток проявляется ряд биологических особенностей, которые изменяют скорость и траекторию движения, нарушают акросомальную реакцию, что понижает оплодотворяющую способность сперматозоидов или вовсе сводит ее к нулю. Кроме того, аномалии структуры провоцируют изменение генома клетки, что впоследствии может приводить к патологиям в развитии эмбриона.