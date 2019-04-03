Мужское бесплодие – причины, симптомы и способы лечения

Современный мужчина, как правило, всегда находится в интенсивном ритме жизни – успешная карьера, признание коллег, уважение друзей, крепкая семья, надежный тыл, материальное благополучие – везде успеть, со всеми встретиться, все обсудить. И мало кто задумывается, какая на самом деле цена такого видимого благополучия. Учащенный пульс жизни, бешеный ритм, который она задает, порой не оставляет нужного времени, чтобы остановиться и задуматься о самом ценном – своем здоровье, в том числе и репродуктивном.
А тем временем медицинская статистика сурова: в 50% случаев бесплодие пары связано с нарушением сперматогенеза (развитием мужских половых клеток). При этом мало кто из будущих отцов отдает себе отчет в том, что современный и не всегда правильный образ жизни: гиподинамия, загрязненный воздух и вода не лучшего качества, вредные привычки, несбалансированное питание, чрезмерное увлечение фаст-фудом, спортивные травмы и другие факторы — способны нарушить работу мочеполовой системы, изменить структуру и целостность половых клеток, повредить их ДНК и РНК, из-за чего возникают сложности с оплодотворением яйцеклетки. И если женщины, столкнувшись с проблемой бесплодия, заболеваниями мочеполовой сферы, незамедлительно спешат к врачу, то мужчине сложно осознать и принять свою «несостоятельность».
Как образ жизни влияет на качество спермы
Сперматогенез – это процесс формирования полноценных мужских половых клеток (сперматозоидов), который начинается в период полового созревания в подростковом возрасте и продолжается на протяжении всей жизни мужчины. Сперматогенез проходит в несколько этапов, в общей сложности процесс длится до 72-76 дней, что соответствует трем календарным месяцам.
На сегодняшний день самыми распространенными «врагами» сперматогенеза являются:
стрессы – появление тревоги, депрессии, спровоцированные переутомлением, вызывают изменение гомеостаза, гормонального фона, что отражается на качестве спермы;
вредные привычки – курение снижает количество сперматозоидов в эякулянте, никотин угнетает антиоксидантную защиту, провоцирует дефицит цинка; алкоголь вызывает нарушение обмена веществ; употребление энерготоников на основе кофеина ведет к мутации хромосом в геноме половых клеток;
образ жизни – гиподинамия провоцирует застойные явления в органах малого таза, а вредное электромагнитное излучение (мониторы компьютеров, смартфоны, которые многие предпочитают носить в кармане брюк) также негативно сказываются на процессе созревания сперматозоидов;
несбалансированное питание – привычка покупать фастфуд лишает мужской организм необходимых витаминов и минералов, способствуя набору лишних килограммов; а чем выше индекс массы тела мужчины, тем ниже объем его яичек и хуже качество спермы;
возрастные изменения – с каждым прожитым годом последствия оксидативного (окислительного) стресса нарастают, постепенно добавляются сопутствующие заболевания; это приводит к аномалиям при формировании клеток, снижению жизнеспособности сперматозоидов.
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О причинах бесплодия у мужчин
Чаще всего к мужском бесплодию могут приводить различные заболевания. Самые распространенные инфекционные заболевания с большим процентом осложнений, приводящих к мужскому бесплодию, это эпидемический паротит (свинка) и бруцеллез. Необходимо помнить о национальном календаре профилактических прививок и своевременно прививать детей в дошкольном возрасте, чтобы будущий мужчина был надежно защищен от этих болезней с детства.
Также частыми причинами мужского бесплодия являются аномалии развития в репродуктивной системе (крипторхизм, гипоспадия, варикоцеле, гипогонадизм). Для их выявления и своевременного лечения необходимо регулярно посещать врача-педиатра и детского уролога-андролога.
В подростковом возрасте следует особенно обратить внимание на развитие грамотного и ответственного отношения к своему здоровью у ребенка. Подростку необходимо знать о том, что есть заболевания, передающиеся половым путем (хламидиоз, гонорея, трихомониаз и др.), которые в будущем могут стать причиной бесплодия. Надежной защитой от этих угроз может стать только защищенный половой акт, а прежде всего сексуальная культура и ответственное отношение к здоровью.
Среди причин бесплодия у мужчин следует выделить неинфекционные воспалительные процессы (воспаления простаты и мочеточников), сахарный диабет, эндокринные нарушения, интоксикации, травмы репродуктивных органов, новообразования яичек (доброкачественные и злокачественные) и наследственную предрасположенность. Для профилактики этих нарушений необходимо вести здоровый образ жизни, регулярно проходить профилактические осмотры.
Также есть ряд факторов, способствующих развитию мужского бесплодия. Они являются своего рода «пусковым механизмом», усугубляя и усиливая имеющиеся проблемы с репродуктивным здоровьем у мужчины. Это прежде всего работа на вредном производстве и такие факторы, как: ионизирующее излучение, вибрация, химические вещества, электромагнитные волны. Значимый «вклад» в ухудшение мужского здоровья вносят и малоподвижный образ жизни (гиподинамия), вредные привычки (употребление алкоголя, наркотических средств, курение), высокий уровень стрессовых и психоэмоциональных нагрузок.
Диагнозы и последствия
Все эти «враги» в той или иной степени приводят к морфологическим нарушениям в строении сперматозоидов.
Так чаще всего отмечают патологию хвоста, аномалии акросомальной области, изменение формы ядра, незрелые формы, нарушение формирования шейки и тела, удвоение или изменение размера головки.
У подобных морфологически измененных клеток проявляется ряд биологических особенностей, которые изменяют скорость и траекторию движения, нарушают акросомальную реакцию, что понижает оплодотворяющую способность сперматозоидов или вовсе сводит ее к нулю. Кроме того, аномалии структуры провоцируют изменение генома клетки, что впоследствии может приводить к патологиям в развитии эмбриона.