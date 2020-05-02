«Можно ли спрогнозировать пол ребенка?» и другие вопросы о зачатии, которые полезно знать будущим мамам

Правда ли, что во время месячных и пять дней после нельзя забеременеть?

Это не совсем так. Очень редко бывает овуляция во время менструации. Вероятность беременности в такой период мала, но все же есть - менее 1%.

Правда ли, что нельзя забеременеть во время грудного вскармливания?

Грудное вскармливание не исключает возможность наступления беременности. Известны случаи рождения детей с разницей в год. Есть миф о том, что во время ГВ нет овуляции, но это не совсем так. Несмотря на период лактации беременность может наступить. Но это не очень хорошо для женского организма. В норме требуется от 1,5 до 2 лет для восстановления гормонального статуса после родов. Это необходимо, чтобы следующая беременность прошла максимально благополучно.

Существуют контрацептивы, которые разрешены во время грудного вскармливания и состоят из прогестерона. Они безопасны и эффективны.

Некоторые уверены, что есть позы, которые позволяют быстрее забеременеть. Это миф?

Не совсем. Иногда у женщин наблюдается фиксированный загиб матки. Это не патология, а особенность строения органов малого таза, которая называется ретрофлексией. Эту особенность может определить гинеколог на приеме, если пара обращается с проблемой бесплодия — беременность не наступает при регулярной половой жизни в течение 8-12 месяцев. В таком случае специалист может порекомендовать определенные позы, которые могут помочь зачатию.