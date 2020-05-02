«Можно ли спрогнозировать пол ребенка?» и другие вопросы о зачатии, которые полезно знать будущим мамам
Правда ли, что во время месячных и пять дней после нельзя забеременеть?
Это не совсем так. Очень редко бывает овуляция во время менструации. Вероятность беременности в такой период мала, но все же есть - менее 1%.
Правда ли, что нельзя забеременеть во время грудного вскармливания?
Грудное вскармливание не исключает возможность наступления беременности. Известны случаи рождения детей с разницей в год. Есть миф о том, что во время ГВ нет овуляции, но это не совсем так. Несмотря на период лактации беременность может наступить. Но это не очень хорошо для женского организма. В норме требуется от 1,5 до 2 лет для восстановления гормонального статуса после родов. Это необходимо, чтобы следующая беременность прошла максимально благополучно.
Существуют контрацептивы, которые разрешены во время грудного вскармливания и состоят из прогестерона. Они безопасны и эффективны.
Некоторые уверены, что есть позы, которые позволяют быстрее забеременеть. Это миф?
Не совсем. Иногда у женщин наблюдается фиксированный загиб матки. Это не патология, а особенность строения органов малого таза, которая называется ретрофлексией. Эту особенность может определить гинеколог на приеме, если пара обращается с проблемой бесплодия — беременность не наступает при регулярной половой жизни в течение 8-12 месяцев. В таком случае специалист может порекомендовать определенные позы, которые могут помочь зачатию.
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Можно ли спрогнозировать заранее пол ребенка? Некоторые упорно в это верят...
Есть понятие «селекции пола», но оно не применимо в условиях естественного зачатия. Нет достоверных способов планирования пола плода. Эти процессы пока что не подвластны медицине. Кто будет: девочка или мальчик, определяется тем, какой хромосомой «поделится» мужчина.
Необходимо понимать, что зачатие — это сложное явление. Миллионы сперматозоидов проходят длинный путь к яйцеклетке. Сперматозоиды растворяют оболочки яйцеклетки и только самый крепкий может ее оплодотворить.
После менопаузы точно нельзя забеременеть? А мы ведь слышали о женщинах пенсионного возраста, которые родили...
Возраст, в котором наступает менопауза у женщины, очень индивидуален. Это может быть от 45 до 55, лет, максимум 58. Самый поздний возраст для наступления беременности - 40-45 лет. Уже после 40 лет идёт снижение выработки здоровых яйцеклеток. Случаи зачатия у женщин пенсионного возраста это не про естественную беременность. Матка возраста не имеет, но в период переменопаузы яичники не вырабатывают полноценных, здоровых яйцеклеток. Если самостоятельно забеременеть нет возможности, то необходимо обратиться к вспомогательным непродуктивным технологиям: это может быть ЭКО, донорские программы.
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Правда ли, что оральные контрацептивы еще долгое время сохраняют свой эффект? За какое время до планирования беременности стоит отказаться от них?
Для наступления беременности стоит подождать от 2 до 3 месяцев. Этот период необходим для того, чтобы эндометрий достиг необходимой толщины. Ведь во время приема оральных контрацептивов толщина эндометрий тонкая, что препятствует прикрепления плодового яйца и наступлению беременности.
Очень часто даются списки продуктов, которые якобы усиливают вероятность зачатия (орехи, петрушка, тд). Неужели это правда?
Есть определенный перечень продуктов, которые богаты микроэлементами и витаминами. Это не только орехи и петрушка, но и рыба, цельное молоко, коричневый рис, авокадо, льняное масло, спаржа, шпинат, брокколи, зелёный горошек, бобовые и другие. Такие продукты позволяют организму лучше вырабатывать необходимые гормоны, благодаря максимальному содержанию витаминов группы B, в особенности витамина B9 (фолиевая кислота), витамина E, C и других микроэлементов. Их действительно хорошо употреблять в рамках подготовки к беременности.
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