Пугающие мифы и обнадеживающая правда о фотоомоложении

Справка: Фотоомоложение — процедура обработки кожи специальным аппаратом, принцип работы которого основан на селективном фототермолизе. Аппарат излучает мощные вспышки света, которые проникают в кожу и выборочно поглощаются поврежденными хромофорами (меланином или гемоглобином). Поглощенная энергия преобразуется в тепло, прогревает мягкие ткани, коагулируя поврежденный участок кожи, который сходит через несколько недель после лечения. В зависимости от степени дефекта кожи доктор может самостоятельно регулировать длину световых излучений и интенсивность их воздействия. Чаще всего в современной косметологии процедура используется для Обычно пациенту требуется курсовое лечение — несколько сеансов с промежутком в 2-3 недели.

Миф № 1. Это болезненная процедура.

Факты. Безусловно, все индивидуально, болевой порог у каждого пациента свой. В целом процедура безболезненная, но чувствительная, чаще всего ощущается тепло, небольшое жжение, но интенсивной болезненности нет. Не требует применения местной анестезии. Время проведения процедуры всего около 15-20 минут, и если вдруг пациенту будет совсем некомфортно, специалист может уменьшить мощность воздействия.