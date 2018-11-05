«Лечение» содой или перекисью водорода и другие нелепые мифы о медицине

4 причины, почему нельзя «лечиться» содой:

— Использовать соду для нейтрализации желудочной кислоты можно в крайне редких случаях, если вы находитесь, к примеру, в горах, в отдалении от цивилизации, и под рукой нет антацидных препаратов, которые справляются быстро и безопасно с этой проблемой (Ренни, Маалокс, Фосфалюгель и т.д.) в крайнем случае, вы можете использовать щелочную минеральную воду (Боржоми, Джермук и т.д.).

— Воздействовать на уровень pH крови категорически запрещается, этим могут заниматься только врачи в отделениях реанимации и стационарах.