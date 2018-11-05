«Лечение» содой или перекисью водорода и другие нелепые мифы о медицине

Сода: опасно для почек и сердца
Что обещают: чаще всего в интернете встречаются предложения применять пищевую соду для лечения заболеваний желудка и пищевода: гастрит, язвенная болезнь, эзофагит. Объясняется это, как правило, химическими свойствами — способностью к «защелачиванию» среды, и, как следствие, снижению уровня кислотности (изменению pH).
В действительности это вещество следует использовать лишь в кулинарии.
4 причины, почему нельзя «лечиться» содой:
— Использовать соду для нейтрализации желудочной кислоты можно в крайне редких случаях, если вы находитесь, к примеру, в горах, в отдалении от цивилизации, и под рукой нет антацидных препаратов, которые справляются быстро и безопасно с этой проблемой (Ренни, Маалокс, Фосфалюгель и т.д.) в крайнем случае, вы можете использовать щелочную минеральную воду (Боржоми, Джермук и т.д.).
— Воздействовать на уровень pH крови категорически запрещается, этим могут заниматься только врачи в отделениях реанимации и стационарах.
— Использовать соду, как средство от изжоги опасно, во-первых, это решение проблемы максимум на 30 минут, далее следует феномен «рикошета», кислотность через час после использования соды увеличивается значительно, образовавшаяся углекислота активно раздражает слизистую оболочку желудка. Во-вторых, изжога с частотой 1 раз в неделю уже является симптомом гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, а у нее уже свой алгоритм диагностики и лечения, туда не входит ни сода, ни порой даже антациды.
— Определенное количество раствора соды попадает в кровь, меняя ее кислотность, что чревато проблемами с почками, свертываемостью крови и сердечно-сосудистой системой. В свое время был предложен термин «Хронический метаболический алкалоз», развивающийся у больных язвенной болезнью вследствие длительного приема в больших количествах щелочей и молока, также он известен как синдром Бернетта, или молочно-щелочной синдром. Он проявляется общей слабостью, снижением аппетита с отвращением к молочной пище, тошнотой и рвотой, заторможенностью, апатией, кожным зудом, в тяжелых случаях – атаксией, отложением солей кальция в тканях (часто в конъюнктиве и роговице), а также в канальцах почек, что приводит к постепенному развитию почечной недостаточности.