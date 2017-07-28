Что делать при носовых кровотечениях? И главное, что делать, чтобы их не было? Обсуждаем с экспертами.

Иногда причина кровотечения из носа очевидна: бокс, например. Или футбол. Вовсе не обязательно лезть в Google, чтобы понять, кто виноват и что делать. Но если кровь из носа идет чаще одного раза в неделю, конечно, надо обращаться к докторам. Давайте для начала остановим кровотечение, а потом вернемся к выяснению причин.

Как остановить кровотечение

При травмах носа и головы, которые сопровождаются кровотечением, необходимо срочно обратиться к врачу для дальнейшей госпитализации и проведения обследования. В остальных случаях необходимо успокоиться, чтобы не повышалось давление, и присесть. Нельзя ложиться, так как кровь начинает стекать по задней стенке глотки в желудок, что может привести к рвоте. Также кровь может затечь в трахеобронхиальное древо и вызывать закупорку бронхов — а это уже опасно.

Голова должна быть слегка наклонена вперед, а не запрокинута, чтобы кровь выходила наружу, а не внутрь. Желательно, чтобы кровь вытекала в емкость — это позволит оценить объем кровопотери (если придется все-таки вызывать врача). На нос необходимо положить холодное полотенце, либо лед, завернутый в полотенце.

После этого нужно зажать обе ноздри большим и указательным пальцами на 5-10 минут (дышать через рот), но эту процедуру можно повторять не более двух раз. Если это не помогает, можно воспользоваться 3% перекисью водорода — смочите ею ватный тампон и аккуратно вставьте в нос. При продолжении кровотечения более получаса необходимо вызвать «Скорую помощь».

После остановки кровотечения не следует сморкаться в течение нескольких часов. Несколько дней после кровотечения желательно избегать чрезмерных физических нагрузок и контактных видов спорта. Теперь, когда все меры приняты, наши эксперты помогут вам разобраться в причинах.