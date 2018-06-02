Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Комары, простуда и другие опасности лета, которых можно избежать

Не будем говорить об опасностях очевидных. Но все же не заплывайте за буйки и не лезьте в гору без страховки. В нашей статье мы обсудим летние риски, которых избежать почти невозможно. Либо вам повезло… Либо надо выживать.
Мария Кириллова,
врач-терапевт, кардиолог медицинского центра «Атлас», к.м.н.

Тепловой удар

Это болезненное состояние обусловлено перегреванием и потерей жидкости. Оно возникает в результате воздействия внешних тепловых факторов: солнца, сауны, долгого нахождения в душном помещении... Его основные признаки: высокая температура, головная боль и головокружение, тошнота, рвота, слабость, вялость. Иногда — предобморочное состояние, судороги, расстройства дыхания.

Как помочь?

  1. Переместить пострадавшего в тень или проветриваемое прохладное помещение.
  2. Уложить его на спину, повернуть голову набок и приподнять ноги.
  3. Снять «несезонную» одежду (пиджак, джемпер).
  4. Приложить к голове холодный компресс, смочить холодной водой подмышечные и паховые области, обтереть тело.
  5. Напоить водой.
  6. Вызвать врача.

1 из 3

ПредыдущаяПростуды и кишечные расстройства
Arrows-right
Простуды и кишечные расстройства
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики