Комары, простуда и другие опасности лета, которых можно избежать

Тепловой удар
Это болезненное состояние обусловлено перегреванием и потерей жидкости. Оно возникает в результате воздействия внешних тепловых факторов: солнца, сауны, долгого нахождения в душном помещении... Его основные признаки: высокая температура, головная боль и головокружение, тошнота, рвота, слабость, вялость. Иногда — предобморочное состояние, судороги, расстройства дыхания.
Как помочь?
- Переместить пострадавшего в тень или проветриваемое прохладное помещение.
- Уложить его на спину, повернуть голову набок и приподнять ноги.
- Снять «несезонную» одежду (пиджак, джемпер).
- Приложить к голове холодный компресс, смочить холодной водой подмышечные и паховые области, обтереть тело.
- Напоить водой.
- Вызвать врача.