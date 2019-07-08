Клещи: основные правила безопасности, которые сохранят вам здоровье (и жизнь)

От чего защищаемся
Сами по себе укусы клещей сравнительно безопасны. Проблема в том, что от животных, кровью которых питаются эти членистоногие, клещ может получить опасные вирусы, бактерии и паразитических простейших – а потом передать их человеку. Во время укуса вместе со слюной клеща, при помощи которой он обезболивает ранку и прочнее прикрепляется к ней, патогенные организмы попадают в кровь и вызывают развитие инфекционных болезней.
Одна из самых опасных инфекций, которые можно получить таким образом, — клещевой вирусный энцефалит. Болезнь поражает центральную нервную систему (головной и спинной мозг), и без своевременного лечения чревата параличом, эпилептическим синдромом и даже смертью больного.
Вовремя распознать заболевание непросто: инкубационный период клещевого энцефалита длится от 10 до 30 дней, после чего у инфицированного человека начинаются симптомы, которые легко спутать с гриппом, — озноб, сильная головная боль, резкое повышение температуры до 39 градусов, тошнота и рвота.
От этой болезни существует вакцина, но даже если вы привиты, стоит помнить, что клещ может за один раз передать нескольких возбудителей разных инфекций, последствия которых также несут опасность для здоровья человека. А значит, соблюдать меры предосторожности на природе нужно в любом случае.
Фото: vostock-photo
Правила поведения на природе
Ежегодно Роспотребнадзор фиксирует около полумиллиона обращений в медучреждения по поводу присасывания клещей, а реальное число пострадавших, конечно, еще больше. Между тем, правила, которые нужно соблюдать, чтобы не оказаться в их числе, достаточно просты.
Узнайте о местности, в которую собираетесь отправиться. Полный список эндемичных по клещевому энцефалиту территорий, например, можно найти на сайте Роспотребнадзора. В Московской области к ним относятся только Талдомский и Дмитровский районы.
Выбирайте закрытую одежду. Штанины и рукава должны быть достаточно длинными и плотно прилегать к телу, а брюки стоит дополнительно заправить в носки или обувь: вопреки расхожему мнению, клещи не прыгают на человека с деревьев, а прицепляются к нему с травы или кустов высотой не больше метра. Плотность ткани особенного значения не имеет: даже если клещ попробует прокусить ее, он, скорее всего, просто застрянет.
Выбирайте светлое. После того как клещ попал на тело, он начинает медленно ползти вверх в поисках места, к которому можно присосаться. Обнаружить темную точку в это время намного проще, если она не сливается с цветом одежды.
Предпочтите молнии пуговицам. Или выбирайте одежду без застежек – так вы оставите клещу меньше возможностей зацепиться за одежду и остаться на ней до возвращения из леса.
Закрывайте шею и не забывайте о головном уборе.Если клещ все-таки успеет подняться по телу незамеченным, не оставляйте ему легкой добычи.
Обновляйте репелленты.При использовании любого химического защитного средства внимательно читайте инструкцию и следуйте ее указаниям, но не забывайте, что дождь, ветер, жара и пот сокращают время действия репеллентов.
Периодически осматривайте одежду и тело. Лучше делать это каждый час.
Фото: vostock-photo
Если клещ все-таки укусил
Конечно, самое правильное после обнаружения укуса – сразу же обратиться в травмпункт. Если такой возможности нет, клеща нужно постараться снять самостоятельно, чтобы отправить в лабораторию на анализ. Заливать его подсолнечным маслом или другими жидкостями не нужно: он вряд ли захлебнется, а проведению исследования они могут помешать.
Удаление паразита
· Пинцетом или крючком из аптеки. Плотно захватите клеща пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату. Держите руку строго перпендикулярно поверхности тела и поверните тело клеща вокруг оси (неважно, по или против часовой стрелки) и осторожно извлеките его из кожных покровов. Если под рукой нет специальных приспособлений, этот же способ подойдет для удаления клеща пальцами – только оберните их чистой марлей или салфеткой. · Ниткой. Завяжите прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща и осторожно подтягивайте ее вверх, медленно раскачивая в разные стороны.
Независимо от выбранного способа, после извлечения клеща продезинфицируйте место укуса любым пригодным для этой цели средством: йодом, спиртом, спиртосодержащей жидкостью. Руки вымойте с мылом или продезинфицируйте. Если на коже осталась черная точка (головка или хоботок клеща), смажьте ее йодом и оставьте в покое – отторжение остаточных частей произойдет без вашего участия. Самого клеща положите на кусочек чуть влажной ваты или салфетки в плотно закрывающуюся емкость и как можно скорее отнесите в лабораторию на анализ: там вам точно скажут, был ли клещ инфицирован патогенным организмом и есть ли риск для вашего здоровья.
Как быстрее всего распознать угрозу
Диагностика инфекций, которые может переносить клещ, проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР в реальном времени): измеряется количество копий генетического материала (ДНК и РНК) возбудителей. Этот способ помогает вовремя выявить не только вирусный энцефалит, но и другие опасные болезни.
Для исключения или подтверждения инфицирования существуют два метода: та же ПЦР-диагностика (только исследуется уже не сам клещ, а кровь пациента) и серологический метод, при котором оценивается иммунный ответ организма – наличие антител (IgG и IgM) к вирусу или бактерии. Каждый из них имеет свое значение: ПЦР-диагностика проводится в более ранний период (с 10-го дня с момента укуса) и выявляет самого возбудителя. Тесты на антитела выполняются не раньше, чем через две недели, и нужны врачу для того, чтобы сделать заключение о стадии заболевания. Сразу после укуса эти анализы сдавать не нужно: у каждой инфекции свой инкубационный период (время, которое проходит от момента попадания возбудителя в организм до проявления симптомов болезни), во время которого идентифицировать ее не получится.
Текст: Иван Попов
Фото: Vostock Photo
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