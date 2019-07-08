Клещи: основные правила безопасности, которые сохранят вам здоровье (и жизнь)

От чего защищаемся

Сами по себе укусы клещей сравнительно безопасны. Проблема в том, что от животных, кровью которых питаются эти членистоногие, клещ может получить опасные вирусы, бактерии и паразитических простейших – а потом передать их человеку. Во время укуса вместе со слюной клеща, при помощи которой он обезболивает ранку и прочнее прикрепляется к ней, патогенные организмы попадают в кровь и вызывают развитие инфекционных болезней.

Одна из самых опасных инфекций, которые можно получить таким образом, — клещевой вирусный энцефалит. Болезнь поражает центральную нервную систему (головной и спинной мозг), и без своевременного лечения чревата параличом, эпилептическим синдромом и даже смертью больного.

Вовремя распознать заболевание непросто: инкубационный период клещевого энцефалита длится от 10 до 30 дней, после чего у инфицированного человека начинаются симптомы, которые легко спутать с гриппом, — озноб, сильная головная боль, резкое повышение температуры до 39 градусов, тошнота и рвота.

От этой болезни существует вакцина, но даже если вы привиты, стоит помнить, что клещ может за один раз передать нескольких возбудителей разных инфекций, последствия которых также несут опасность для здоровья человека. А значит, соблюдать меры предосторожности на природе нужно в любом случае.